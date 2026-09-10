Налоговая служба запустила горячие линии: телефоны для бизнеса после обстрелов

Государственная налоговая служба Украины. Фото: ГНС

После обстрелов предприниматели могут столкнуться с повреждением имущества, утратой документов или проблемами с выполнением налоговых обязательств. Теперь в регионах будут работать специальные "горячие линии" ГНС, где бизнесу помогут разобраться с налоговыми вопросами и дальнейшими действиями. В то же время для пострадавших предпринимателей действуют и программы финансовой поддержки бизнеса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Реклама

Какие вопросы помогут решить

ГНС запускает региональные "горячие линии" для предпринимателей, понесших убытки из-за войны. Как отметила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух, после обстрелов бизнес не всегда понимает, куда обращаться и как действовать в отношении налоговых вопросов.

В частности, специалисты налоговой службы будут консультировать, если:

в результате боевых действий было утрачено или повреждено имущество;

уничтожены или утрачены документы;

предприятие вынуждено приостановить работу;

бизнес или производство пришлось переместить;

возникли трудности с выполнением налоговых обязательств;

война привела к другим убыткам или затруднила работу предприятия.

Таким образом, предприниматель может получить консультацию именно по своей ситуации и узнать, какие действия необходимо предпринять после повреждения имущества, потери документов или вынужденной остановки работы.

Читайте также:

Где найти номера "горячих линий"

ГНС опубликовала перечень телефонов территориальных органов службы. Номера различаются в зависимости от региона и иногда распределены по направлениям работы — например, налогообложением физических или юридических лиц, налоговым аудитом или вопросами налоговой задолженности.

В частности, для бизнеса доступны следующие контакты:

Винницкая область: (0432) 59 23 41, (0432) 59 23 69;

Волынская область: (099) 640 16 37, (0332) 77 71 79;

Донецкая область: (097) 520 35 94, (044) 570 11 88, (044) 570 22 33, (044) 570 03 03;

Житомирская область: телефоны распределены по направлениям деятельности, в частности для торговли, строительства, сельского хозяйства, услуг и других сфер;

Львовская область: (097) 781 29 77, (032) 297 33 73, (099) 931 31 64;

Одесская область: (048) 707 29 15, (047) 707 28 81, (048) 705 99 40;

Харьковская область: отдельные номера предусмотрены для юридических лиц, налогового аудита и районных налоговых инспекций;

Киев: (099) 847 61 05, (099) 844 23 99, (068) 110 87 25.

Полный перечень телефонов для всех регионов Украины ГНС опубликовала на отдельной странице. Там также указано, к какому структурному подразделению относится каждый номер.

Помимо "горячих линий", предприниматели могут обратиться в офисы налоговых консультантов, где также оказывают помощь по налоговым вопросам.

Для бизнеса, понесшего убытки из-за войны, это означает возможность быстрее получить разъяснения относительно своих налоговых обязательств и не оставаться один на один с проблемами после обстрелов.

Что делать бизнесу после обстрела

Если предприятие пострадало в результате боевых действий, прежде всего следует зафиксировать нанесенный ущерб и собрать документы, подтверждающие повреждение или утрату имущества. Параллельно предпринимателю важно проверить, может ли он воспользоваться предусмотренными государством механизмами налоговой или финансовой поддержки.

Обращение на "горячую линию" ГНС может быть полезно именно для определения дальнейшего алгоритма действий в налоговой сфере. Налоговая служба подчеркивает, что ее специалисты должны помочь бизнесу разобраться с дополнительными вопросами и подобрать практический алгоритм действий.

Недавно Новини.LIVE писали, что для предприятий, пострадавших от российских обстрелов, заработала программа льготного кредитования. Бизнес может получить средства на восстановление поврежденных производственных объектов, складов, магазинов и другого имущества. Кредитование предусматривает ставку от 0,1% годовых.

Также Новини.LIVE сообщали, что государство компенсирует бизнесу убытки, связанные с военными рисками. Речь идет о механизме страхования поврежденного или уничтоженного имущества и компенсации страховых премий. В госбюджете на 2026 год на соответствующие программы предусмотрено 1 млрд грн.