Бизнесу компенсируют последствия войны: предприятиям доступны кредиты на сумму до 150 миллионов гривен

Предприниматель с деньгами в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С июля в Украине действует новая государственная программа поддержки предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Если производственные помещения, склад, магазин или иное имущество были повреждены или разрушены, бизнес сможет получить льготный кредит на восстановление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Кто может воспользоваться программой

Малый и средний бизнес может оформить кредит до 150 миллионов гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9%". Эти средства предназначены именно для восстановления поврежденного или разрушенного имущества

Каковы условия кредитования

Хорошая новость — первые два года кредит будет практически бесплатным.

В этот период ставка составит всего 0,1% годовых. Начиная с третьего года, будут действовать стандартные условия программы "5–7–9%".

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Погасить кредит можно в течение 10 лет, поэтому есть достаточно времени, чтобы возобновить работу.

Как подать заявку

Обратиться за кредитом можно в один из уполномоченных банков. Есть важное условие: сделать это нужно в течение двух лет после того, как официально зафиксировали повреждение или уничтожение предприятия.

Доступны и другие кредиты

Правительство также предусмотрело ещё одно преимущество. Новый кредит на восстановление не будет учитываться при определении максимальной суммы финансирования по программе "5–7–9%". То есть если вы уже пользуетесь другими кредитами по этой программе, это не помешает получить отдельное финансирование именно на восстановление бизнеса.

Какую еще поддержку предлагают бизнесу

Помимо льготного кредита, государство сейчас предлагает предпринимателям еще несколько вариантов поддержки:

гранты на восстановление оборудования;

компенсацию заработной платы работникам, если предприятие временно простаивает из-за обстрелов;

страхование военных рисков.

Если ваш бизнес пострадал из-за войны, стоит ознакомиться со всеми этими программами. Во многих случаях можно совместить несколько видов государственной поддержки и значительно быстрее вернуть предприятие к работе.

Как сообщали Новини.LIVE, во время военного положения украинские заемщики не освобождаются от обязанности возвращать кредиты, однако банки не имеют права начислять штрафы, пеню и другие санкцииза просрочку платежей. В то же время в случае финансовых трудностей из-за войны можно обратиться в банк для оформления реструктуризации долга, кредитных каникул или изменения условий погашения кредита.

Также Новини.LIVE сообщали, что для ветеранов действует государственная программа доступного жилья "єОселя". Для участников боевых действий и защитников с инвалидностью предусмотрена ипотека под 3% годовых сроком до 30 лет с первоначальным взносом от 6% стоимости жилья.