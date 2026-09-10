Податкова запустила гарячі лінії: телефони для бізнесу після обстрілів

Державна податкова служба України. Фото: ДПС

Після обстрілів підприємці можуть залишитися з пошкодженим майном, втраченими документами або проблемами з виконанням податкових обов'язків. Тепер у регіонах працюватимуть спеціальні "гарячі лінії" ДПС, де бізнесу допоможуть розібратися з податковими питаннями та подальшими діями. Водночас для постраждалих підприємців діють і програми фінансової підтримки бізнесу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Які питання допоможуть вирішити

ДПС запускає регіональні "гарячі лінії" для підприємців, які зазнали втрат через війну. Як зазначила виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух, після обстрілу бізнес не завжди розуміє, куди звертатися та як діяти з податковими питаннями.

Зокрема, фахівці податкової консультуватимуть, якщо:

через бойові дії було втрачено або пошкоджено майно;

знищені чи втрачені документи;

підприємство змушене призупинити роботу;

бізнес або виробництво довелося релокувати;

виникли труднощі з виконанням податкових обов'язків;

війна спричинила інші збитки або ускладнила роботу підприємства.

Таким чином, підприємець може отримати консультацію саме щодо своєї ситуації та дізнатися, які дії необхідно виконати після пошкодження майна, втрати документів чи вимушеної зупинки роботи.

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Де шукати номери "гарячих ліній"

ДПС оприлюднила перелік телефонів територіальних органів служби. Номери відрізняються залежно від регіону та іноді розподілені за напрямами роботи — наприклад, оподаткуванням фізичних або юридичних осіб, податковим аудитом чи питаннями податкового боргу.

Зокрема, для бізнесу доступні такі контакти:

Вінницька область: (0432) 59 23 41, (0432) 59 23 69;

Волинська область: (099) 640 16 37, (0332) 77 71 79;

Донецька область: (097) 520 35 94, (044) 570 11 88, (044) 570 22 33, (044) 570 03 03;

Житомирська область: телефони розподілені за напрямами діяльності, зокрема для торгівлі, будівництва, сільського господарства, послуг та інших сфер;

Львівська область: (097) 781 29 77, (032) 297 33 73, (099) 931 31 64;

Одеська область: (048) 707 29 15, (047) 707 28 81, (048) 705 99 40;

Харківська область: окремі номери передбачені для юридичних осіб, податкового аудиту та районних податкових інспекцій;

Київ: (099) 847 61 05, (099) 844 23 99, (068) 110 87 25.

Повний перелік телефонів для всіх регіонів України ДПС опублікувала на окремій сторінці. Там також зазначено, до якого структурного підрозділу належить кожен номер.

Крім "гарячих ліній", підприємці можуть звернутися до Офісів податкових консультантів, де також надають допомогу з податкових питань.

Для бізнесу, який зазнав збитків через війну, це означає можливість швидше отримати роз'яснення щодо своїх податкових обов'язків та не залишатися самостійно з проблемами після обстрілів.

Що робити бізнесу після обстрілу

Якщо підприємство постраждало внаслідок бойових дій, насамперед варто зафіксувати завдані збитки та зібрати документи, які підтверджують пошкодження або втрату майна. Паралельно підприємцю важливо перевірити, чи може він скористатися передбаченими державою механізмами податкової або фінансової підтримки.

Звернення на "гарячу лінію" ДПС може бути корисним саме для визначення подальшого алгоритму дій у податковій частині. Податкова служба наголошує, що її фахівці мають допомогти бізнесу розібратися з додатковими питаннями та підібрати практичний алгоритм дій.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що для підприємств, які постраждали через російські обстріли, запрацювала програма пільгового кредитування. Бізнес може отримати кошти на відновлення пошкоджених виробничих об'єктів, складів, магазинів та іншого майна. Кредитування передбачає ставку від 0,1% річних.

Також Новини.LIVE повідомляли, що держава компенсує бізнесу збитки, пов'язані з воєнними ризиками. Йдеться про механізм страхування пошкодженого або знищеного майна та компенсацію страхових премій. У держбюджеті на 2026 рік на відповідні програми передбачили 1 млрд грн.