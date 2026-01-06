Агентство ЭКА начало онлайн-запись на компенсацию уничтоженного войной имущества

Не во всех регионах — где бизнесу возместят утраченное имущество
Экспортно-кредитное агентство Украины запустило онлайн-прием заявок от бизнеса. Они касаются участия в государственной программе частичной компенсации имущества, уничтоженного или поврежденного в результате войны.
При этом, речь идет как о возмещении стоимости самого имущества, так и о компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков, сообщает Интерфакс-Украина.
Какие критерии для компенсации
Отметим, что есть четкие критерии выплат по программе. Выплата осуществляется, если имущество повреждено или уничтожено в результате:
- дронового или ракетного удара
- артобстрела
- работы средств ПВО или ПРО
- взрыва или пожара после обстрела
- в результате ударной волны.
Какое уничтоженное имущество покрывает программа
Программа покрывает:
- здания
- сооружения
- отдельные помещения
- инженерные сети
- оборудование
- объекты незавершенного строительства (если строительные работы начались после 1 января 2021 года и объект использовался в хозяйственной деятельности).
В каких регионах страны действует программа
Компенсация доступна бизнесу, расположенному в районах повышенного риска:
- Днепропетровской
- Донецкой
- Запорожской
- Николаевской
- Одесской
- Полтавской
- Сумской
- Харьковской
- Херсонской
- Черниговской областях.
Временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий из перечня исключены.
Условия участия и источники финансирования
Участие в программе добровольное и предусматривает оплату. При подаче заявки бизнес перечисляет единоразовый взнос в размере 0,5 % от расчетной суммы ущерба. Форма заявки утверждена ЭКА и размещена на сайте агентства.
В государственном бюджете на 2026 год предусмотрен 1 млрд грн на возмещение военных рисков для бизнеса. Если спрос превысит эту сумму, правительство рассмотрит привлечение дополнительных средств.
Напомним, что более 300 представителей Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины призвали власти защитить малый бизнес и не оказывать давление на ФЛП.
Также мы писали о главных налоговых нововведениях в 2026, которые коснутся многих ФЛП.
Читайте Новини.LIVE!