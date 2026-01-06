Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Не во всех регионах — где бизнесу возместят утраченное имущество

Не во всех регионах — где бизнесу возместят утраченное имущество

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 20:22
Агентство ЭКА начало онлайн-запись на компенсацию уничтоженного войной имущества
Обстрел сельскохозяйственного сооружения в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Экспортно-кредитное агентство Украины запустило онлайн-прием заявок от бизнеса. Они касаются участия в государственной программе частичной компенсации имущества, уничтоженного или поврежденного в результате войны.

При этом, речь идет как о возмещении стоимости самого имущества, так и о компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама
Читайте также:

Какие критерии для компенсации

Отметим, что есть четкие критерии выплат по программе. Выплата осуществляется, если имущество повреждено или уничтожено в результате:

  • дронового или ракетного удара
  • артобстрела
  • работы средств ПВО или ПРО
  • взрыва или пожара после обстрела
  • в результате ударной волны.

Какое уничтоженное имущество покрывает программа

Программа покрывает:

  • здания
  • сооружения
  • отдельные помещения
  • инженерные сети
  • оборудование
  • объекты незавершенного строительства (если строительные работы начались после 1 января 2021 года и объект использовался в хозяйственной деятельности).

В каких регионах страны действует программа

Компенсация доступна бизнесу, расположенному в районах повышенного риска:

  • Днепропетровской
  • Донецкой
  • Запорожской
  • Николаевской
  • Одесской
  • Полтавской
  • Сумской
  • Харьковской
  • Херсонской
  • Черниговской областях.

Временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий из перечня исключены.

Условия участия и источники финансирования

Участие в программе добровольное и предусматривает оплату. При подаче заявки бизнес перечисляет единоразовый взнос в размере 0,5 % от расчетной суммы ущерба. Форма заявки утверждена ЭКА и размещена на сайте агентства.

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрен 1 млрд грн на возмещение военных рисков для бизнеса. Если спрос превысит эту сумму, правительство рассмотрит привлечение дополнительных средств.

Напомним, что более 300 представителей Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины призвали власти защитить малый бизнес и не оказывать давление на ФЛП.

Также мы писали о главных налоговых нововведениях в 2026, которые коснутся многих ФЛП.

выплаты обстрелы бизнес война в Украине имущество
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации