Агентство ЭКА начало онлайн-запись на компенсацию уничтоженного войной имущества

Экспортно-кредитное агентство Украины запустило онлайн-прием заявок от бизнеса. Они касаются участия в государственной программе частичной компенсации имущества, уничтоженного или поврежденного в результате войны.

При этом, речь идет как о возмещении стоимости самого имущества, так и о компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков, сообщает Интерфакс-Украина.

Какие критерии для компенсации

Отметим, что есть четкие критерии выплат по программе. Выплата осуществляется, если имущество повреждено или уничтожено в результате:

дронового или ракетного удара

артобстрела

работы средств ПВО или ПРО

взрыва или пожара после обстрела

в результате ударной волны.

Какое уничтоженное имущество покрывает программа

Программа покрывает:

здания

сооружения

отдельные помещения

инженерные сети

оборудование

объекты незавершенного строительства (если строительные работы начались после 1 января 2021 года и объект использовался в хозяйственной деятельности).

В каких регионах страны действует программа

Компенсация доступна бизнесу, расположенному в районах повышенного риска:

Днепропетровской

Донецкой

Запорожской

Николаевской

Одесской

Полтавской

Сумской

Харьковской

Херсонской

Черниговской областях.

Временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий из перечня исключены.

Условия участия и источники финансирования

Участие в программе добровольное и предусматривает оплату. При подаче заявки бизнес перечисляет единоразовый взнос в размере 0,5 % от расчетной суммы ущерба. Форма заявки утверждена ЭКА и размещена на сайте агентства.

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрен 1 млрд грн на возмещение военных рисков для бизнеса. Если спрос превысит эту сумму, правительство рассмотрит привлечение дополнительных средств.

