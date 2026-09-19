Податкова знижка: за які витрати можна повернути ПДФО у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть повернути частину сплаченого податку, якщо у 2025 році мали певні витрати та офіційний дохід. Податкова знижка дозволяє зменшити річний оподатковуваний дохід на суму підтверджених витрат і повернути частину ПДФО. Подати декларацію за витратами 2025 року можна до 31 грудня 2026 року включно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Хто може отримати податкову знижку

Скористатися податковою знижкою можуть фізичні особи — резиденти України, які отримують офіційну заробітну плату та сплачують із неї ПДФО.

Важливо мати документи, що підтверджують фактичні витрати: квитанції, чеки, платіжні доручення, договори та інші розрахункові документи. У них мають бути зазначені вартість товарів або послуг та дата їх придбання чи оплати.

Сума повернення залежить від розміру підтверджених витрат і сплаченого протягом року ПДФО. Для більшості витрат базова ставка ПДФО становить 18%, але для окремих видів податкової знижки діють спеціальні обмеження.

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Навчання

До податкової знижки можна включити витрати на навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти.

Знижку може оформити людина, яка оплачувала власне навчання або навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення — зокрема дітей, батьків або чоловіка чи дружини.

Наприклад, якщо у 2025 році людина витратила на навчання 20 000 грн і має достатню суму сплаченого ПДФО, орієнтовна сума повернення може становити до 3 600 грн.

Водночас остаточна сума визначається під час розрахунку податкової знижки з урахуванням річного доходу та інших передбачених законом умов.

Страхування та недержавна пенсія

Повернути частину ПДФО можна також за внесками за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.

За витратами 2025 року для платника податку гранична сума, яку можна врахувати за таким видом знижки, становила 4 240 грн на місяць. Якщо договір діяв протягом усього року, максимальна сума витрат для розрахунку становить 50 880 грн.

За умови достатнього доходу та сплаченого ПДФО 18% від цієї суми — це до 9 158 грн потенційного повернення.

Фактична сума залежатиме від конкретних умов договору, кількості місяців, за які сплачувалися внески, та суми ПДФО, сплаченої із зарплати.

Відсотки за іпотекою

Податкову знижку можна оформити і за частиною відсотків, сплачених за іпотечним житловим кредитом.

Тут не можна просто взяти всю суму відсотків та помножити її на 18%. Розрахунок проводиться за спеціальними правилами, передбаченими Податковим кодексом, зокрема з урахуванням умов кредиту та площі житла.

Тому перед поданням декларації потрібно перевірити документи банку та визначити суму відсотків, яка відповідає вимогам для податкової знижки.

Благодійні внески

Частину витрат на благодійність також можна повернути через податкову знижку. Йдеться про кошти або вартість майна, передані неприбутковим організаціям, які відповідають вимогам Податкового кодексу.

При цьому до знижки можна включити суму, яка не перевищує 4% річного оподатковуваного доходу.

Наприклад, якщо річний оподатковуваний дохід становив 240 000 грн, до розрахунку можна включити благодійні витрати максимум на 9 600 грн. За ставкою 18% це може дати до 1 728 грн повернення ПДФО, якщо людина має достатню суму сплаченого податку та виконані всі інші умови.

Важливо зберігати документи, які підтверджують саме благодійний платіж і його отримувача.

Допоміжні репродуктивні технології та усиновлення

До податкової знижки належать витрати на допоміжні репродуктивні технології, зокрема відповідні процедури, обстеження та пов'язані з ними медичні послуги.

Для цього виду витрат діють окремі правила розрахунку. Зокрема, сума витрат на допоміжні репродуктивні технології, яка враховується для податкової знижки, не повинна перевищувати третини річного доходу у вигляді заробітної плати.

Також до податкової знижки можуть належати окремі витрати, пов'язані з усиновленням, зокрема державні платежі, передбачені законодавством.

Оренда житла

Окреме право на податкову знижку передбачене для частини громадян, які орендують житло. За витратами 2025 року скористатися ним можуть платники ПДФО зі статусом внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Оренда має бути оформлена договором відповідно до вимог законодавства, а сплата — підтверджена документами.

Водночас є додаткові умови. Зокрема, платник податку та члени його сім'ї першого ступеня споріднення не повинні мати придатної для проживання житлової нерухомості за межами тимчасово окупованої території України та не повинні отримувати передбачені законодавством бюджетні виплати на покриття витрат на проживання.

Розмір витрат на оренду, який можна врахувати для знижки, також має законодавче обмеження.

Як отримати гроші назад

Щоб скористатися податковою знижкою за витратами 2025 року, необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2026 року включно.

До декларації додаються документи, які підтверджують витрати та право на отримання знижки. Подати документи можна особисто, поштою або в електронному вигляді через Електронний кабінет.

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