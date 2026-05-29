ФЛП начнут проверять чаще: какие операции вызовут подозрение

Мужчина проверяет документы, ГФСУ. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Налоговая проверяет предпринимателей не случайно. Есть специальный приказ Минфина, где прописано, что считается рисковым. Чем больше таких "звоночков" для налоговой - тем больше вероятность проверки. Известно, за какие ошибки предприниматели могут попасть в план-график проверок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Богдана Янкив.

Что может насторожить налоговую

Всех предпринимателей условно делят на три категории риска:

незначительный;

средний;

высокий.

К признакам низкого риска относят:

задержки уплаты ЕСВ;

попытки вернуть НДС;

большие суммы налогового кредита.

Для большинства ФЛП вопрос НДС пока не такой острый, но если системно не платить ЕСВ, это точно привлечет внимание налоговой.

Читайте также:

Признаков среднего риска значительно больше. Налоговая может заинтересоваться бизнесом, если:

нет кассового аппарата или банковского счёта при больших доходах;

много экспортно-импортных операций;

работа с контрагентами-банкротами;

кассовых аппаратов больше, чем официально трудоустроенных работников.

Пристальное внимание обращают на партнеров предпринимателя. Если они имеют долги или замешаны в судебных делах, это увеличивает риск проверок.

Нарушениями с высоким риском считаются:

большие расходы у ФЛП на общей системе — более 75% оборота;

налоговая получила информацию о неоформленных работниках;

подозрительно низкие задекларированные доходы;

много судебных исков об уклонении от налогов.

Что стоит знать юридическим лицам

Для них основания проверок еще шире:

подача уточняющих отчетов с большим изменениями сумм налогов;

убыточная деятельность в течение нескольких лет;

большие выплаты ФЛП на упрощенной системе.

Как уменьшить риск проверок

Предпринимателям стоит придерживаться нескольких правил:

вовремя платить налоги;

не затягивать с отчетностью;

сверять доходы с банковскими выписками;

проверять контрагентов в судебных реестрах;

официально оформлять работников.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о выплатах работникам, которые вынуждены уволиться по состоянию здоровья. В этом случае работодатель обязан начислить три вида выплат. Речь идет о заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие согласно законодательству.

Также Новини.LIVE писали о том, что украинцы могут терять до 50% заработной платы. Работодатель может списывать часть заработка, чтобы вернуть авансы, компенсировать переплаты или возместить ущерб. При этом работник должен получить не менее половины заработанных денежных средств.