ФЛП начнут проверять чаще: какие операции вызовут подозрение

Налоговая придет не ко всем: какие ФЛП станут мишенью для проверки
Налоговая проверяет предпринимателей не случайно. Есть специальный приказ Минфина, где прописано, что считается рисковым. Чем больше таких "звоночков" для налоговой - тем больше вероятность проверки. Известно, за какие ошибки предприниматели могут попасть в план-график проверок.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Богдана Янкив.
Что может насторожить налоговую
Всех предпринимателей условно делят на три категории риска:
- незначительный;
- средний;
- высокий.
К признакам низкого риска относят:
- задержки уплаты ЕСВ;
- попытки вернуть НДС;
- большие суммы налогового кредита.
Для большинства ФЛП вопрос НДС пока не такой острый, но если системно не платить ЕСВ, это точно привлечет внимание налоговой.
Признаков среднего риска значительно больше. Налоговая может заинтересоваться бизнесом, если:
- нет кассового аппарата или банковского счёта при больших доходах;
- много экспортно-импортных операций;
- работа с контрагентами-банкротами;
- кассовых аппаратов больше, чем официально трудоустроенных работников.
Пристальное внимание обращают на партнеров предпринимателя. Если они имеют долги или замешаны в судебных делах, это увеличивает риск проверок.
Нарушениями с высоким риском считаются:
- большие расходы у ФЛП на общей системе — более 75% оборота;
- налоговая получила информацию о неоформленных работниках;
- подозрительно низкие задекларированные доходы;
- много судебных исков об уклонении от налогов.
Что стоит знать юридическим лицам
Для них основания проверок еще шире:
- подача уточняющих отчетов с большим изменениями сумм налогов;
- убыточная деятельность в течение нескольких лет;
- большие выплаты ФЛП на упрощенной системе.
Как уменьшить риск проверок
Предпринимателям стоит придерживаться нескольких правил:
- вовремя платить налоги;
- не затягивать с отчетностью;
- сверять доходы с банковскими выписками;
- проверять контрагентов в судебных реестрах;
- официально оформлять работников.
