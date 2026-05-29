ФОПів почнуть перевіряти частіше: які операції викличуть підозру

Податкова прийде не до всіх: які ФОП стануть мішенню для перевірки
Податкова перевіряє підприємців не випадково. Є спеціальний наказ Мінфіну, де прописано, що вважається ризиковим. Чим більше таких "дзвіночків" для податкової — тим більша ймовірність перевірки. Відомо, за які помилки підприємці можуть потрапити у план-графік перевірок.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Богдана Янків.
Що може насторожити податкову
Всіх підприємців умовно ділять на три категорії ризику:
- незначний;
- середній;
- високий.
До ознак низького ризику відносять:
- затримки сплати ЄСВ;
- спроби повернути ПДВ;
- великі суми податкового кредиту.
Для більшості ФОПів питання ПДВ поки не таке гостре, але якщо системно не платити ЄСВ, це точно приверне увагу податкової.
Ознак середнього ризику значно більше. Податкова може зацікавитися бізнесом, якщо:
- немає касового апарата або банківського рахунку при великих доходах;
- багато експортно-імпортних операцій;
- робота з контрагентами-банкрутами;
- касових апаратів більше, ніж офіційно працевлаштованих працівників.
Пильну увагу звертають на партнерів підприємця. Якщо вони мають борги або замішані в судових справах, це збільшує ризик перевірок.
Порушеннями з високим ризиком вважаються:
- великі витрати у ФОПів на загальній системі — понад 75% обороту;
- податкова отримала інформацію про неоформлених працівників;
- підозріло низькі задекларовані доходи;
- багато судових позовів про ухилення від податків.
Що варто знати юридичним особам
Для них підстави перевірок ще ширші:
- подання уточнюючих звітів з великим змінами сум податків;
- збиткова діяльність протягом кількох років;
- великі виплати ФОПам на спрощеній системі.
Як зменшити ризик перевірок
Підприємцям варто дотримуватися кількох правил:
- вчасно сплачувати податки;
- не затягувати зі звітністю;
- звіряти доходи з банківськими виписками;
- перевіряти контрагентів у судових реєстрах;
- офіційно оформлювати працівників.
