ФОПів почнуть перевіряти частіше: які операції викличуть підозру

Чоловік перевіряє документи, ДФСУ. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Податкова перевіряє підприємців не випадково. Є спеціальний наказ Мінфіну, де прописано, що вважається ризиковим. Чим більше таких "дзвіночків" для податкової — тим більша ймовірність перевірки. Відомо, за які помилки підприємці можуть потрапити у план-графік перевірок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Богдана Янків.

Реклама

Що може насторожити податкову

Всіх підприємців умовно ділять на три категорії ризику:

незначний;

середній;

високий.

До ознак низького ризику відносять:

Реклама

затримки сплати ЄСВ;

спроби повернути ПДВ;

великі суми податкового кредиту.

Для більшості ФОПів питання ПДВ поки не таке гостре, але якщо системно не платити ЄСВ, це точно приверне увагу податкової.

Читайте також:

Реклама

Ознак середнього ризику значно більше. Податкова може зацікавитися бізнесом, якщо:

немає касового апарата або банківського рахунку при великих доходах;

багато експортно-імпортних операцій;

робота з контрагентами-банкрутами;

касових апаратів більше, ніж офіційно працевлаштованих працівників.

Пильну увагу звертають на партнерів підприємця. Якщо вони мають борги або замішані в судових справах, це збільшує ризик перевірок.

Реклама

Порушеннями з високим ризиком вважаються:

великі витрати у ФОПів на загальній системі — понад 75% обороту;

податкова отримала інформацію про неоформлених працівників;

підозріло низькі задекларовані доходи;

багато судових позовів про ухилення від податків.

Що варто знати юридичним особам

Для них підстави перевірок ще ширші:

Реклама

подання уточнюючих звітів з великим змінами сум податків;

збиткова діяльність протягом кількох років;

великі виплати ФОПам на спрощеній системі.

Як зменшити ризик перевірок

Підприємцям варто дотримуватися кількох правил:

вчасно сплачувати податки;

не затягувати зі звітністю;

звіряти доходи з банківськими виписками;

перевіряти контрагентів у судових реєстрах;

офіційно оформлювати працівників.

Раніше Новини.LIVE розповідали про виплати працівникам, які змушені звільнитись за станом здоров'я. У цьому випадку роботодавець зобов'язаний нарахувати три види виплат. Йдеться про заробітну плату, компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу згідно з законодавством.

Реклама

Також Новини.LIVE писали про те, що українці можуть втрачати до 50% зарплати. Роботодавець може списувати частину заробітку, щоб повернути аванси, компенсувати переплати або відшкодувати збитки. При цьому працівник має отримати не менше половини зароблених коштів.