Финмониторинг в Украине: банкам хотят запретить сплошные проверки некоторых украинцев

В Украине могут изменить правила финансового мониторинга для политически значимых лиц (ПЭП). В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает запретить банкам автоматически анализировать каждую операцию ПЭП без наличия рисковых признаков. Речь идет не о полной отмене контроля, а об изменении подхода к проверкам.

Авторы документа считают, что нынешняя система часто создает лишние проблемы даже при обычных бытовых платежах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий законопроект №15228.

Финансовый мониторинг ПЭП

Сейчас банки часто перестраховываются и проверяют буквально каждый шаг человека, который имеет статус ПЭП. Это касается не только министров или депутатов, но и их детей, родителей и даже бизнес-партнеров.

Новая инициатива предлагает внедрить реальный риск-ориентированный подход. Это означает, что вместо сплошного контроля за оплатой коммуналки или покупкой продуктов, банки должны сосредоточиться на действительно подозрительных операциях.

Главное изменение касается статьи 11 профильного закона. Новый документ предлагает четко прописать: углубленный мониторинг не может быть автоматическим или безусловным для каждой операции. Если сумма небольшая и нет никаких индикаторов риска, банк не имеет права "мучить" клиента запросами о происхождении средств.

Это позволит убрать лишнее административное давление, от которого часто страдают люди, которые уже давно оставили государственные должности, но до сих пор остаются под прицелом финучреждений, считают депутаты.

Пороговые операции для финансового мониторинга

Сейчас в Украине действует общий порог в 400 тысяч гривен, после которого проверка становится обязательной. Однако для политически значимых лиц банки часто игнорировали этот лимит, мониторя операции даже на несколько тысяч гривен.

Авторы законопроекта отмечают, что такая практика не соответствует международным стандартам FATF. Обновленные нормы должны заставить банки реагировать только тогда, когда операция действительно имеет признаки отмывания доходов или других нарушений, а не просто потому, что ее осуществляет "публичное лицо".

Обязанности банков при проверке источника состояния

Несмотря на определенные смягчения, ключевые предохранители остаются на месте. Банки и в дальнейшем будут обязаны:

иметь надежную систему для идентификации PEP-клиентов;

выяснять источники происхождения имущества и состояния при открытии крупных счетов;

получать разрешение руководства банка на установление деловых отношений с топ-чиновниками.

То есть "зеленого света" для отмывания денег никто не дает — речь идет лишь о здравом смысле в ежедневных операциях.

Авторы документа убеждены, что отказ от "автоматического" мониторинга пойдет на пользу всем. Банковские аналитики смогут тратить время на поиск реальных преступных схем, а не на проверку чеков из супермаркетов. Это поможет сбалансировать государственный контроль и права граждан на приватность.

Кроме того, это должно уменьшить количество безосновательных отказов в банковском обслуживании, с которыми родственники политиков сталкиваются чуть ли не ежедневно.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине усилили контроль за крупными наличными расходами. Госфинмониторинг теперь отдельно проверяет операции, связанные с покупкой дорогой недвижимости, премиальных авто и другого ценного имущества, чтобы выявлять происхождение средств и возможные финансовые нарушения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году украинские банки значительно жестче проверяют денежные операции как обычных клиентов, так и ФЛП, а под пристальный контроль все чаще попадают даже стандартные переводы или нетипичные поступления. Если транзакция кажется банку рисковой или не имеет понятного происхождения средств, счет могут временно заблокировать, однако проблема в том, что большинство украинцев до сих пор не знает, как работают правила финансового мониторинга и какие операции вызывают больше всего вопросов у банков.