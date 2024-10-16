Пенсии в Украине — кому выплачивают 23,6 тыс. грн в 2024 году

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Украине большинство украинских граждан получают пенсии, не превышающие 10 тыс. гривен. Однако существуют категории граждан, которые на законодательном уровне имеют право на самые высокие выплаты.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Самые высокие пенсии в 2024 году в Украине

Согласно пенсионному законодательству, в стране определен минимальный и максимальный размер пенсии. Оба привязаны к прожиточному минимуму. В 2024 году:

минимальная пенсия равна 2,361 тыс. гривен;

максимальная в десять раз больше — 23,61 тыс. гривен.

Такая сумма представляет собой максимально возможную пенсию по возрасту со всеми возможными надбавками. Только некоторые пенсионеры имеют право получать выплаты выше этого размера. Однако они получают выплаты по особому закону, вместо пенсии предоставляется пожизненный оклад.

Кто получит право на самые высокие выплаты

На самую высокую пенсию в размере 23,61 тыс. гривен могут претендовать следующие категории граждан:

государственные служащие;

служащие органов местного самоуправления;

ученые;

народные депутаты.

На высокие пенсии в будущем могут рассчитывать украинцы с высокой официальной зарплатой. Для этого нужно иметь не менее 50 тыс. грн дохода за месяц и полный страховой стаж.

Также пенсию, которая будет выше максимальной, получат военные и полицейские в рамках закона №2262. Кроме того, помощь военным за выслугу лет составляет от 50% до 70% от размера денежного довольствия во время военной службы.

Судьи тоже получают более высокие суммы от максимального размера пенсии. Сумма их пожизненного денежного содержания не ограничивается и может достигать 100 тыс. грн в месяц.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд назвал перечень случаев, когда предусмотрено прекращение начисления пенсий. Также там рассказали, как предотвратить и восстановить право на выплаты.

Также мы писали, что украинское пенсионное законодательство предусматривает предоставление выплат за полгода вперед. Получить шесть пенсий авансом можно при выезде за границу на постоянное место жительства.