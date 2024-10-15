Пенсії в Україні — ПФУ розповів, кому припинять виплати

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав перелік випадків, коли передбачене припинення нарахування пенсій. Також там розповіли, як запобігти та відновити право на виплати.

Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ у Telegram.

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Як розповіли фахівці Пенсійного фонду, у 2024 році виплата пенсій може бути припинена за рішенням:

територіальних органів ПФУ;

за рішенням суду.

Виплата пенсій припиняється в рамках ст. 49 Закону від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для того, щоб громадянина позбавили виплат, потрібно, щоб він опинився у наступній із ситуацій:

пенсію призначили на підставі документів, де є неправдиві відомості;

якщо виїхав на постійне місце проживання за межі країни (якщо інше не передбачено міжнародною угодою України);

за власною заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії через тимчасове проживання за кордоном;

через смерть пенсіонера, безвісне зникнення або оголошення померлим;

через надання статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

через неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд;

через непроходження фізичної ідентифікації, відповідно до законодавства;

в решті випадків, передбачених законом (невизнання особою з інвалідністю, його працевлаштування на роботу за посадою, закінчення терміну навчання дітей, якщо отримують пенсію через втрату годувальника).

Як відновити нарахування пенсії

Відновлення виплати пенсії можливе за рішенням тероргану Пенсійного фонду упродовж десяти днів після з'ясування обставин та основі наявності умов для поновлення права на виплати. Для цього потрібно особисто звернутися у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду в Україні, надавши:

документи, що посвідчують особу;

відповідну заяву.

Тим громадянам, які проживають за межами країни, у період дії воєнного стану та протягом трьох наступних місяців після, можна надіслати заяву поштою на поновлення пенсії та необхідні для цього документи.

У разі виявлення недостовірної інформації у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено чи здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії будуть переглянуті без урахування відповідних даних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні державою встановлені ліміти на розмір пенсійних виплат за віком. Водночас, кінцева сума пенсій залежить від розміру страхового стажу та заробітної плати під час трудової діяльності.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року суми пенсійних виплат деяких громадян можуть надійти меншого розміру через застосування штрафів Пенсійним фондом. Йдеться про порушення у вигляді умовчання певної інформації.