Пенсии в Украине — кто может получать наибольший размер выплат

Самые высокие пенсии — какие профессии принесут больше денег
В Украине некоторые профессии позволяют получать самые высокие пенсионные выплаты на заслуженном отдыхе, однако на них установлен "потолок". В 2025 году показатель максимальной пенсии останется на уровне предыдущего года, а также предусмотрены определенные ограничения на время военного положения.
Это прописано в нормах закона "О Государственном бюджете Украины" на этот год.
Кто имеет право на максимальные пенсии
Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер максимальной пенсии ограничен десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц.
В этом году максимальная сумма пенсии равна 23,61 тыс. грн (вместе со всеми надбавками, как исключение — доплаты за особые заслуги перед Родиной).
Так, самые высокие выплаты пенсии в Украине предусмотрены для:
- государственных служащих;
- народных депутатов;
- работников местного самоуправления;
- ученых.
Таким образом, украинцы, которые платили большие взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и имеют большой страховой стаж работы, получат максимальные пенсии.
Большие взносы ЕСВ в фонд возможны исключительно при условии получения официальной высокой заработной платы. Учитывая это, любая профессия с легальным доходом может стать гарантией высоких выплат на заслуженном отдыхе.
Изменения относительно самых высоких пенсий в 2025 году
В 2025 году правительство решило установить ограничение на самые высокие пенсии на время военного положения. Оно коснется лиц, которым начисляют выплаты по специальным законам.
Согласно постановлению №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", введут понижающие коэффициенты к пенсиям граждан. В частности, в списке бывшие:
- госслужащие;
- прокуроры;
- народные депутаты;
- работники Нацбанка;
- работники правительства;
- дипломаты;
- работники органов местного самоуправления;
- чернобыльцы;
- ученые;
- лица, уволенные с военной службы.
Будут действовать следующие понижающие коэффициенты:
- 0,5 — к части пенсии, которая больше 10 прожиточных минимумов, однако не выше 11;
- 0,4 — к части пенсии, которая превышает 11 п. м, однако не более 13;
- 0,3 — к части пенсии, которая больше 13 п. м, но не более 17;
- 0,2 — к части пенсии, превышающей 17 п. м, однако не более 21;
- 0,1 — к части пенсии, которая больше 21 п. м.
В то же время, под ограничения не попадут ветераны украинско-российской войны.
Ранее мы рассказывали, что если у человека очень мало страхового стажа, то пенсию получить не удастся. Однако предусмотрены альтернативные варианты в виде социальной помощи или покупки стажа.
Также мы писали, что правительство может разморозить социальные выплаты в 2025 году. Поводом для этого может стать желание простимулировать экономику, ведь большие доходы граждан позволят больше тратить.
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