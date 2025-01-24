Пенсии в Украине — кто может получать наибольший размер выплат

Мужчина и женщина в возрасте за компьютером. Фото: Freepik

В Украине некоторые профессии позволяют получать самые высокие пенсионные выплаты на заслуженном отдыхе, однако на них установлен "потолок". В 2025 году показатель максимальной пенсии останется на уровне предыдущего года, а также предусмотрены определенные ограничения на время военного положения.

Это прописано в нормах закона "О Государственном бюджете Украины" на этот год.

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Кто имеет право на максимальные пенсии

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер максимальной пенсии ограничен десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц.

В этом году максимальная сумма пенсии равна 23,61 тыс. грн (вместе со всеми надбавками, как исключение — доплаты за особые заслуги перед Родиной).

Так, самые высокие выплаты пенсии в Украине предусмотрены для:

государственных служащих;

народных депутатов;

работников местного самоуправления;

ученых.

Таким образом, украинцы, которые платили большие взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и имеют большой страховой стаж работы, получат максимальные пенсии.

Большие взносы ЕСВ в фонд возможны исключительно при условии получения официальной высокой заработной платы. Учитывая это, любая профессия с легальным доходом может стать гарантией высоких выплат на заслуженном отдыхе.

Изменения относительно самых высоких пенсий в 2025 году

В 2025 году правительство решило установить ограничение на самые высокие пенсии на время военного положения. Оно коснется лиц, которым начисляют выплаты по специальным законам.

Согласно постановлению №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения", введут понижающие коэффициенты к пенсиям граждан. В частности, в списке бывшие:

госслужащие;

прокуроры;

народные депутаты;

работники Нацбанка;

работники правительства;

дипломаты;

работники органов местного самоуправления;

чернобыльцы;

ученые;

лица, уволенные с военной службы.

Будут действовать следующие понижающие коэффициенты:

0,5 — к части пенсии, которая больше 10 прожиточных минимумов, однако не выше 11;

0,4 — к части пенсии, которая превышает 11 п. м, однако не более 13;

0,3 — к части пенсии, которая больше 13 п. м, но не более 17;

0,2 — к части пенсии, превышающей 17 п. м, однако не более 21;

0,1 — к части пенсии, которая больше 21 п. м.

В то же время, под ограничения не попадут ветераны украинско-российской войны.

Ранее мы рассказывали, что если у человека очень мало страхового стажа, то пенсию получить не удастся. Однако предусмотрены альтернативные варианты в виде социальной помощи или покупки стажа.

Также мы писали, что правительство может разморозить социальные выплаты в 2025 году. Поводом для этого может стать желание простимулировать экономику, ведь большие доходы граждан позволят больше тратить.