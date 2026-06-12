Штраф за разглашение врачебной тайны: кому придется заплатить до 68 000 грн

Врач со стетоскопом, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Информация о состоянии здоровья человека относится к категории особо чувствительных персональных данных и охраняется законом. Медицинские работники обязаны сохранять конфиденциальность таких сведений, а их незаконное распространение может повлечь административную или уголовную ответственность.

В каких случаях врачебная тайна может быть разглашена и какая ответственность предусмотрена за ее незаконное распространение, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Что считается врачебной тайной

К врачебной тайне относятся любые сведения, полученные при оказании медицинской помощи, в частности:

информация о заболевании человека;

результаты медицинских осмотров и обследований;

установленный диагноз;

факт обращения за медицинской помощью;

данные об интимной и семейной жизни пациента.

Разглашать такие сведения запрещено не только врачам, но и другим лицам, которые узнали о них при исполнении служебных или профессиональных обязанностей.

Кто может получить информацию о здоровье пациента

Законодательство определяет круг лиц, имеющих право на доступ к медицинской информации:

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Сам пациент — совершеннолетнее лицо имеет право получать полную и достоверную информацию о собственном состоянии здоровья, лечении и обследовании. Законные представители — информацию о состоянии здоровья ребенка или подопечного могут получать, родители, усыновители, опекуны, попечители.

В случае смерти пациента соответствующие сведения могут быть предоставлены членам семьи или другим уполномоченным лицам.

Когда разглашение врачебной тайны является законным

Несмотря на общий принцип конфиденциальности, закон предусматривает ряд исключений. Медицинская информация может быть передана:

по письменному согласию пациента;

на основании обоснованного требования органов досудебного расследования, прокуратуры или суда;

по запросу санитарно-эпидемиологических органов в предусмотренных законом случаях;

если неразглашение информации представляет угрозу жизни или здоровью пациента или других лиц;

при привлечении к лечению других медицинских работников, когда эти сведения необходимы для оказания помощи.

Передача информации о психическом здоровье без согласия пациента

Отдельные правила действуют в отношении сведений о психическом состоянии человека и оказания психиатрической помощи. Передача таких данных без согласия лица или его законного представителя допускается для:

организации оказания психиатрической помощи лицу, страдающему тяжелым психическим расстройством;

проведения досудебного расследования;

подготовки досудебного доклада в отношении обвиняемого;

рассмотрения дела судом на основании письменного запроса следователя, прокурора, суда или представителя уполномоченного органа по вопросам пробации.

Какая ответственность предусмотрена за разглашение врачебной тайны

За нарушение врачебной тайны в Украине предусмотрена уголовная ответственность. В частности статья 132 УК устанавливает ответственность за незаконное распространение сведений о прохождении обследования на ВИЧ, наличие других опасных неизлечимых инфекционных болезней и результаты соответствующих медицинских исследований.

Санкции могут предусматривать:

штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн);

общественные работы до 240 часов;

исправительные работы до двух лет;

пробационный надзор до трех лет;

ограничение свободы до трех лет;

запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности до трех лет.

В соответствии со статьей 145 Уголовного кодекса Украины, наказание грозит лицу, которое умышленно разгласило врачебную тайну, полученную в результате выполнения профессиональных или служебных обязанностей, если такие действия повлекли тяжкие последствия.

В этом случае закон предусматривает:

штраф от 1 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 68 000 грн);

общественные работы до 240 часов;

исправительные работы до двух лет;

лишение права занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности до трех лет.

Врачебная тайна является одним из ключевых прав пациента и важным элементом доверия к системе здравоохранения. Разглашение медицинской информации допускается только в четко определенных законом случаях, а нарушение требований конфиденциальности может иметь серьезные правовые последствия для виновных лиц.

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