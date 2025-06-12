Оплата счетов за природный газ — Нафтогаз обратился к клиентам

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" назвали альтернативные варианты осуществления оплаты за потребленный природный газ, если по каким-то причинам не пришла бумажная квитанция, а интернет работает с перебоями для расчета онлайн. Для граждан доступны еще две опции.

Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Альтернативные варианты осуществления расчета за газ

В сообщениях на странице газоснабжающей компании граждане просят предоставить объяснения, как осуществлять расчет за потребленное голубое топливо, если нет доступа ни к электронным, ни к бумажным квитанциям.

"Если нет интернета (плохой) и нет бумажной квитанции, как платить?" — говорится в одном из сообщений.

Представители Нафтогаза отметили, что при таких условиях граждане могут воспользоваться еще двумя вариантами оплаты.

Клиенты компании могут оплатить счета за потребленный газ также в отделениях банков или отделениях Укрпочты, если такая опция доступна в регионе.

Реквизиты газоснабжающей компании:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"

ЕГРПОУ 40121452

п/р UA893004650000000260323012042

в АО "Ощадбанк" г. Киева

МФО 300465.

"В назначении платежа обязательно укажите, пожалуйста, Ваш лицевой счет и проверьте корректность введенной Вами информации", — говорится в сообщении.

За консультациями о поступлении бумажных счетов за потребленный газ по конкретным адресам советуют обращаться в личные сообщения, предоставив лицевой счет.

Как загрузить счет из личного кабинета

Также украинцам дали инструкцию, как быстро загрузить платежку из личного кабинета ГК "Нафтогаз Украины", чтобы не ждать бумажную версию. Для этого необходимо сделать несколько шагов:

зайти в личный кабинет my.gas.ua;

перейти в раздел "Оплата за газ";

нажать кнопку "Актуальный счет";

дождаться загрузки платежки на устройство.

Иллюстрация. Источник: ГК Нафтогаз в Fb

Если нужен счет за предыдущие периоды, то необходимо:

перейти в раздел "История расчетов";

выбрать соответствующий месяц;

нажать кнопку "Получить счет";

выбрать отметку "Загрузить".



Ранее мы рассказывали о том, что клиентам Нафтогаза доступна небольшая скидка за природный газ. Бонус предусмотрен только для тех, кто оплачивает счета с помощью онлайн-сервисов.

Также сообщалось, что в Нафтогазе дали украинцам рекомендации относительно данных в платежках. Граждане могут самостоятельно контролировать суммы к оплате, долг и переплату.