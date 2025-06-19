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Главная Финансы Нафтогаз обратился к клиентам — о чем предупредили украинцев

Нафтогаз обратился к клиентам — о чем предупредили украинцев

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 19:02
Нафтогаз предупредил украинцев с газовыми плитами — что нужно сделать потребителям
Специалисты проверяют газ. Фото: УНИАН
Ключові моменти Кому стоит установить прибор Газовый сигнализатор — цена вопроса

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" посоветовали потребителям установить один важный прибор. Он поможет не только вовремя обнаружить утечку газа, но и предотвратит другие опасные ситуации.

Об этом говорится на странице компании в социальной сети Facebook.

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Кому стоит установить прибор

Это касается украинцев, которые используют природный газ (трубопроводный и баллонный). Именно этим потребителям нужно задуматься над установкой сигнализатора газа.

Прибор анализирует воздух в помещении и подает громкое звуковое оповещение, если уровень газа повышается до опасного уровня. То есть стабилизатор поможет вовремя обнаружить утечку и предотвратить опасные ситуации.

На рынке есть разные виды сигнализаторов газа, но для предотвращения утечки природного газа стоит выбрать совмещенные устройства — они определяют наличие в воздухе не только угарного газа, но и других вредных примесей. Еще они реагируют на изменение температуры и наличие дыма. Приборы могут работать:

  • от сети;
  • на батарейках.

Газовый сигнализатор — цена вопроса

Цены на прибор в 2025 году разные. Например, самый бюджетный вариант стоит 890 гривен, а за самый дорогой придется выложить 4 тыс. гривен.

Ранее стало известно, сколько украинцы будут платить за газ с 1 сентября. Так, для 12,5 млн домохозяйств будет действовать фиксированный тариф. Узнавайте также, почему возникают долги в платежках за газ.

Нафтогаз газ безопасность приборы утечка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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