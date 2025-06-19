Нафтогаз попередив українців з газовими плитами — що потрібно зробити споживачам

Фахівці перевіряють газ. Фото: УНІАН

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" порадили споживачам встановити один важливий прилад. Він допоможе не лише вчасно виявити витік газу, а й запобігатиме іншим небезпечним ситуаціям.

Про це йдеться на сторінці компанії у соціальній мережі Facebook.

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Кому варто встановити прилад

Це стосується українців, які використовують природний газ (трубопровідний і балонний). Саме цим споживачам потрібно задуматися над встановленням сигналізатора газу.

Прилад аналізує повітря в приміщенні та подає гучне звукове сповіщення, якщо рівень газу підвищується до небезпечного рівня. Тобто стабілізатор допоможе вчасно виявити витік і запобігти небезпечним ситуаціям.

На ринку є різні види сигналізаторів газу, але для запобігання витоку природного газу варто обрати суміщені пристрої – вони визначають наявність у повітрі не тільки чадного газу, але й інших шкідливих домішок. Ще вони реагують на зміну температури та наявність диму. Прилади можуть працювати:

від мережі;

на батарейках.

Газовий сигналізатор — ціна питання

Ціни на прилад у 2025 році є різними. Наприклад, найбюджетніший варіант коштує 890 гривень, а за найдорожчий доведеться викласти 4 тис. гривень.

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