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Головна Фінанси Нафтогаз звернувся до клієнтів — про що попередили українців

Нафтогаз звернувся до клієнтів — про що попередили українців

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Дата публікації: 19 червня 2025 19:02
Нафтогаз попередив українців з газовими плитами — що потрібно зробити споживачам
Фахівці перевіряють газ. Фото: УНІАН
Ключові моменти Кому варто встановити прилад Газовий сигналізатор — ціна питання

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" порадили споживачам встановити один важливий прилад. Він допоможе не лише вчасно виявити витік газу, а й запобігатиме іншим небезпечним ситуаціям. 

Про це йдеться на сторінці компанії у соціальній мережі Facebook.

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Кому варто встановити прилад

Це стосується українців, які використовують природний газ (трубопровідний і балонний). Саме цим споживачам потрібно задуматися над встановленням сигналізатора газу.

Прилад аналізує повітря в приміщенні та подає гучне звукове сповіщення, якщо рівень газу підвищується до небезпечного рівня. Тобто стабілізатор допоможе вчасно виявити витік і запобігти небезпечним ситуаціям.

На ринку є різні види сигналізаторів газу, але для запобігання витоку природного газу варто обрати суміщені пристрої – вони визначають наявність у повітрі не тільки чадного газу, але й інших шкідливих домішок. Ще вони реагують на зміну температури та наявність диму. Прилади можуть працювати: 

  • від мережі;
  • на батарейках.

Газовий сигналізатор — ціна питання 

Ціни на прилад у 2025 році є різними. Наприклад, найбюджетніший варіант коштує 890 гривень, а за найдорожчий доведеться викласти 4 тис. гривень. 

Раніше стало відомо, скільки українці платитимуть за газ з 1 вересня. Так, для 12,5 млн домогосподарств діятиме фіксований тариф. Дізнавайтесь також, чому виникають борги у платіжках за газ

Нафтогаз газ безпека прилади витік
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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