Нафтогаз просит раньше срока передать данные счетчиков — причины

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" призвала граждан рассчитаться раньше за природный газ, чем обычно. Это позволит избежать путаницы и получить точные расчеты в коммунальных квитанциях.

Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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Как отметили в Нафтогазе, на этот раз передачу данных со счетчиков следует сделать раньше — с 28 числа, а не с первого.

"Планируете важные дела на сегодняшний день? Не забудьте передать показания счетчика. Полезный совет: если вы обычно передаете показания с 1 числа, попробуйте на этот раз сделать это чуть раньше — с 28 числа", — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что это позволит избежать сбоев и обработать данные более оперативно.

"Показания будут учтены так же, но это поможет обработать данные быстрее и эффективнее", — отметили в Нафтогазе.

Там напомнили, что передать показания можно просто и удобно благодаря следующим способам:

через личный кабинет на нашем сайте;

с помощью чат-бота GASUA в Viber и Telegram.

"Ваша своевременная передача показаний — это залог чётких расчетов", — добавили в компании.

Источник: Нафтогаз в соцсети Facebook

Некорректные суммы в платежках

Ранее клиенты газоснабжающей компании массово жаловались на некорректные суммы в коммунальных квитанциях и просили компанию объяснить, в связи с чем произошел тотальный сбой.

В частности, одна из потребительниц услуг компании сообщила, что показатели в платежках, по которым начислены суммы к оплате, абсолютно не соответствовали переданным данным по счетчикам. Женщина контролирует четыре счета, и за ними всеми пришли неправильные показатели. В соцсети также было много аналогичных обращений.

В "Нафтогазе" тогда выясняли проблемы персонально с каждым клиентом.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство зафиксировало льготный тариф на природный газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года. Цена на природный газ для населения — 7,96 гривны за один кубометр, для производителей тепла (теплокоммунэнерго) — 7,42 гривны за один кубометр.

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