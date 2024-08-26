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В Україні зафіксували тариф на опалення — які будуть ціни взимку

26 серпня 2024 09:41
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на опалення в Україні — що буде з цінами взимку
Працівник енергосфери. Фото: ugv.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Український уряд зафіксував пільговий тариф на природний газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року.

Про деталі рішення розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Уряд продовжив дію спеціальних зобов’язань щодо ціни на газ до кінця наступного опалювального сезону", — повідомив він.

За словами Гетманцева, нині чинне ПСО (покладення спеціальних обов'язків) для НАК "Нафтогаз" щодо відпускної ціни на газ для населення та для виробників тепла і гарячої води завершувалося 31 серпня. Згідно з ним, ціна на природний газ для населення становила 7,96 гривні за один кубометр, для виробників тепла (теплокомуненерго) — 7,42 гривні за один кубометр.

Гетманцев нагадав, що Нафтогаз є постачальником блакитного палива для 12,4 мільйона споживачів (частка у 98% ринку).

Він зауважив, що рішення уряду непросте, адже ринкові ціни вже зараз є вищими. Він навів приклад: за даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу у серпні становила 13,05 гривні за кубометр, на вересень газ можна придбати за 13,77 гривні за кубометр.

Ціни на блакитне паливо у Європі також тримаються на найвищому з грудня минулого року рівні, і наближення зими традиційно супроводжується їх збільшенням.

Нардеп зазначив, що ухвалене продовження ПСО дозволить громадянам платити за газ стільки ж, скільки і минулого опалювального сезону, а виробникам тепла — зберегти свої тарифи на нинішньому рівні до травня наступного року.

"Уряд розуміє, що наразі вкрай важливо продовжувати підтримувати населення впродовж дуже складної зими, що наближається, з огляду на те, скільки було втрачено (приміром, у генерації за кращого сценарію та за умови відсутності нових руйнувань у систему вдасться повернути близько третини від тих обсягів на ТЕС і ГЕС, які ми мали минулої зими), і які ризики зберігаються", — написав політик.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні житлові субсидії на неопалювальний сезон автоматично призначать більшості отримувачів. Однак деяким категоріям громадян необхідно буде подавати нову заяву до Пенсійного фонду з 1 вересня 2024 року.

Також ми писали, що у 2024 році кілька категорій українських громадян мають право на знижки на житлово-комунальні послуги. У деяких випадках пільги можуть сягати до 100%.

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