Тарифи на опалення в Україні — що буде з цінами взимку

В Україні зафіксували тариф на опалення — які будуть ціни взимку
Український уряд зафіксував пільговий тариф на природний газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року.
Про деталі рішення розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Які будуть тарифи на газ та опалення взимку
"Уряд продовжив дію спеціальних зобов’язань щодо ціни на газ до кінця наступного опалювального сезону", — повідомив він.
За словами Гетманцева, нині чинне ПСО (покладення спеціальних обов'язків) для НАК "Нафтогаз" щодо відпускної ціни на газ для населення та для виробників тепла і гарячої води завершувалося 31 серпня. Згідно з ним, ціна на природний газ для населення становила 7,96 гривні за один кубометр, для виробників тепла (теплокомуненерго) — 7,42 гривні за один кубометр.
Гетманцев нагадав, що Нафтогаз є постачальником блакитного палива для 12,4 мільйона споживачів (частка у 98% ринку).
Він зауважив, що рішення уряду непросте, адже ринкові ціни вже зараз є вищими. Він навів приклад: за даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу у серпні становила 13,05 гривні за кубометр, на вересень газ можна придбати за 13,77 гривні за кубометр.
Ціни на блакитне паливо у Європі також тримаються на найвищому з грудня минулого року рівні, і наближення зими традиційно супроводжується їх збільшенням.
Нардеп зазначив, що ухвалене продовження ПСО дозволить громадянам платити за газ стільки ж, скільки і минулого опалювального сезону, а виробникам тепла — зберегти свої тарифи на нинішньому рівні до травня наступного року.
"Уряд розуміє, що наразі вкрай важливо продовжувати підтримувати населення впродовж дуже складної зими, що наближається, з огляду на те, скільки було втрачено (приміром, у генерації за кращого сценарію та за умови відсутності нових руйнувань у систему вдасться повернути близько третини від тих обсягів на ТЕС і ГЕС, які ми мали минулої зими), і які ризики зберігаються", — написав політик.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні житлові субсидії на неопалювальний сезон автоматично призначать більшості отримувачів. Однак деяким категоріям громадян необхідно буде подавати нову заяву до Пенсійного фонду з 1 вересня 2024 року.
Також ми писали, що у 2024 році кілька категорій українських громадян мають право на знижки на житлово-комунальні послуги. У деяких випадках пільги можуть сягати до 100%.
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