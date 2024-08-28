Нафтогаз просить раніше терміну передати дані лічильників — причини

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" закликала громадян розрахуватися раніше за природний газ, ніж зазвичай. Це дозволить уникнути плутанини та отримати точні розрахунки у комунальних квитанціях.

Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

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Заклик газопостачальної компанії до клієнтів

Як зазначили у Нафтогазі, цього разу передачу даних з лічильників варто зробити раніше — з 28 числа, а не з першого.

"Плануєте важливі справи на сьогодні? Не забудьте передати показання лічильника. Корисна порада: якщо ви зазвичай передаєте показання з 1 числа, спробуйте цього разу зробити це трохи раніше — з 28 числа", — йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що це дозволить уникнути збоїв та обробити дані оперативніше.

"Показання будуть враховані так само, але це допоможе обробити дані швидше та ефективніше", — зауважили у Нафтогазі.

Там нагадали, що передати показання можна просто та зручно завдяки таким способам:

через особистий кабінет на нашому сайті;

за допомогою чат-бота GASUA у Viber та Telegram.

"Ваша своєчасна передача показань — це запорука точних розрахунків", — додали в компанії.

Джерело: Нафтогаз у соцмережі Facebook

Некоректні суми у платіжках

Раніше клієнти газопостачальної компанії масово скаржилися на некоректні суми у комунальних квитанціях та просили компанію пояснити, у зв'язку з чим стався тотальний збій.

Зокрема, одна зі споживачок послуг компанії повідомила, що показники у платіжках, за якими нараховано суми до сплати, абсолютно не відповідали переданим даним з лічильників. Жінка контролює аж чотири рахунки, і за ними всіма прийшли неправильні показники. У соцмережі також було багато аналогічних звернень.

У Нафтогазі тоді з'ясовували проблеми персонально з кожним клієнтом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд зафіксував пільговий тариф на природний газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року. Ціна на природний газ для населення — 7,96 гривні за один кубометр, для виробників тепла (теплокомуненерго) — 7,42 гривні за один кубометр.

Також ми писали, що у 2024 році кілька категорій українських громадян мають право на знижки на житлово-комунальні послуги. У деяких випадках пільги можуть сягати до 100%.