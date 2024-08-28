Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нафтогаз закликав клієнтів інакше передавати дані лічильників arrow

Нафтогаз закликав клієнтів інакше передавати дані лічильників

28 серпня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз просить раніше терміну передати дані лічильників — причини
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" закликала громадян розрахуватися раніше за природний газ, ніж зазвичай. Це дозволить уникнути плутанини та отримати точні розрахунки у комунальних квитанціях.  

Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Заклик газопостачальної компанії до клієнтів

Як зазначили у Нафтогазі, цього разу передачу даних з лічильників варто зробити раніше — з 28 числа, а не з першого.

"Плануєте важливі справи на сьогодні? Не забудьте передати показання лічильника.  Корисна порада: якщо ви зазвичай передаєте показання з 1 числа, спробуйте цього разу зробити це трохи раніше — з 28 числа", — йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що це дозволить уникнути збоїв та обробити дані оперативніше.

"Показання будуть враховані так само, але це допоможе обробити дані швидше та ефективніше", — зауважили у Нафтогазі.

Там нагадали, що передати показання можна просто та зручно завдяки таким способам:

  • через особистий кабінет на нашому сайті;
  • за допомогою чат-бота GASUA у Viber та Telegram.  

"Ваша своєчасна передача показань — це запорука точних розрахунків", — додали в компанії.

 

Нафтогаз рахунки
Джерело: Нафтогаз у соцмережі Facebook

Некоректні суми у платіжках

Раніше клієнти газопостачальної компанії масово скаржилися на некоректні суми у комунальних квитанціях та просили компанію пояснити, у зв'язку з чим стався тотальний збій.

Зокрема, одна зі споживачок послуг компанії повідомила, що показники у платіжках, за якими нараховано суми до сплати, абсолютно не відповідали переданим даним з лічильників. Жінка контролює аж чотири рахунки, і за ними всіма прийшли неправильні показники. У соцмережі також було багато аналогічних звернень.

У Нафтогазі тоді з'ясовували проблеми персонально з кожним клієнтом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд зафіксував пільговий тариф на природний газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року. Ціна на природний газ для населення — 7,96 гривні за один кубометр, для виробників тепла (теплокомуненерго) — 7,42 гривні за один кубометр.

Також ми писали, що у 2024 році кілька категорій українських громадян мають право на знижки на житлово-комунальні послуги. У деяких випадках пільги можуть сягати до 100%.

 

ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:21 Найменші мавпочки у світі тепер в Одеському зоопарку

13:19 Удар по Кривому Рогу — в ДСНС показали перші кадри та назвали нову кількість постраждалих

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

13:00 Нафтогаз закликав клієнтів інакше передавати дані лічильників

12:59 Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

12:58 Уповноважені України та Угорщини провели зустріч на Закарпатті — що обговорили

12:58 Суд визначився із сумою застави для глави Антимонопольного комітету Кириленка

12:55 Росії важливіший наступ на Донбас, ніж захист своїх земель в Курській області, — NYT

12:48 Як зміниться курс долара з 1 вересня — прогноз експертів

12:47 Привіз з фронту арсенал боєприпасів — житель Одещини предстане перед судом

13:21 Найменші мавпочки у світі тепер в Одеському зоопарку

13:19 Удар по Кривому Рогу — в ДСНС показали перші кадри та назвали нову кількість постраждалих

13:00 Нафтогаз закликав клієнтів інакше передавати дані лічильників

12:59 Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

12:58 Уповноважені України та Угорщини провели зустріч на Закарпатті — що обговорили

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

12:58 Суд визначився із сумою застави для глави Антимонопольного комітету Кириленка

12:55 Росії важливіший наступ на Донбас, ніж захист своїх земель в Курській області, — NYT

12:48 Як зміниться курс долара з 1 вересня — прогноз експертів

12:47 Привіз з фронту арсенал боєприпасів — житель Одещини предстане перед судом

12:40 На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польшею розпочався ремонт — попереждають про затримки

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі