Нафтогаз сделал заявление по сбору показателей за газ — что надо знать

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" заявили, что принцип учета объемов потребленного газа останется неизменным. Таков ответ на вопрос украинцев, объяснить, для чего собирают показатели, когда не несут ответственности за их достоверность, ведь клиенты в таком случае вынуждены уточнять данные у Оператора ГРМ.

Об этом говорится в материалах компании на странице Facebook.

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Путаница в сборе показателей за потребленный газ

В сообщениях граждане просят предоставить возможность передавать показатели оператору, чтобы не путать потребителей, и чтобы каждый занимался своими функциями.

"Для чего вы собираете показатели, когда не несете ответственности за их достоверность, а только делаете путаницу... Фиксацией показателей счетчиков должен заниматься сугубо оператор ГРМ, а не поставщик. Ваша так называемая помощь оператору, это по сути "медвежья услуга", потому что, например, показатели в меньшую сторону не корректируются, если поданы через Вас. Также иногда показатели переданы через сервис Нафтогаза в последний день приема не передаются оператору ГРМ. Данные факты проверено лично... Не всегда же будет действовать мораторий на единого поставщика газа для населения", — отметил клиент.

Объяснение ГК "Нафтогаз Украины"

В Нафтогазе заявили, что механизм учета объемов потребленного газа останется неизменным, а компания только помогает принимать показатели счетчика в определенных регионах, чтобы клиентам было более удобно передавать данные.

"Сообщаем, что принцип учета объемов потребленного газа остается неизменным. ООО ГК "Нафтогаз Украины" только помогает принимать показания счетчика в определенных регионах Украины, чтобы наши клиенты имели больше альтернативных вариантов передачи данных", — говорится в сообщении.

Там добавили, что после того, как человек внес показания счетчика в любой из сервисов компании, если является клиентом филиала ООО Газсети, переданные данные автоматически направляются определенному Оператору ГРМ для дальнейших расчетов.

После обработки показателей, филиал ООО "Газсети" направляет информацию о количестве потребленных м.куб. за предыдущий период на общеинформационную платформу, откуда ООО ГК "Нафтогаз Украины" берет данные для начисления суммы к оплате, добавили в компании.

Напомним, ранее в Нафтогазе рассказали клиентам о возможных долгах в квитанциях. Для того, чтобы приходили правильные суммы, необходимо не допускать определенных ошибок.

Также мы сообщали, что будет с коммунальными услугами весной 2025 года. В частности, стоимость газа останется на старом уровне благодаря мораторию.