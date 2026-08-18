Долги перед Нафтогазом: какие грозят проблемы с подключением и стоимость

Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты компании "Нафтогаз Украины" рассказали о длительной процедуре возобновления газоснабжения после отключения из-за задолженности. Согласно действующим правилам, гражданам необходимо не только погасить долг, подождать более месяца на разрешение о возобновлении газоснабжения, но и дополнительно оплатить расходы на повторное подключение.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение на странице Нафтогаза в Facebook.

Какие проблемы грозят из-за долгов перед Нафтогазом

В одном из сообщений гражданка рассказала, что у нее была задолженность перед ГК "Нафтогаз Украины", из-за чего было отключено газоснабжение.

Женщина оплатила долг, однако уже долгое время не может получить ответ о предоставлении разрешения на возобновление услуги.

Она отметила, что оператор горячей линии заверил, что согласно законодательству Украины в течение месяца должны сообщить о результате, однако этот срок истек, а решения до сих пор нет.

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"Не могу дождаться ответа компании "Нафтогаз Украины" после оплаты задолженности за потребленный газ. Уже неоднократно звонила на горячую линию... Наступает зима, разрешения на возобновление подачи газа так и нет", — говорится в сообщении.

Также женщина отметила, что каждый оператор по-своему трактует дальнейшие действия. В последний раз в контакт-центре заявили, что помимо задолженности и моральной компенсации компании, клиенты обязаны оплатить Нафтогазу расходы за отключение/подключение газа.

Гражданка подчеркнула, что соответствующая дополнительная финансовая нагрузка на клиентов во время военного положения недопустима.

Почему грозит отключение газа и как подключить его снова

Согласно правилам, обновленным несколько лет назад, газоснабжающие компании имеют право отключать газ должникам. Причин для такого развития событий несколько, и в зависимости от этого будет определяться дальнейший алгоритм действий:

Задолженность за газ — самая распространенная причина. После ее погашения специалисты должны подключить газ в установленные сроки; Истечение срока поверки счетчика/его неисправность — подключение возможно после замены или поверки прибора; Самовольное подключение/вмешательство в газовую сеть — требует уплаты штрафа и полной легализации.

Стоимость повторного подключения зависит от причины отключения и объема необходимых работ. В частности, если речь идет о задолженности, то после оплаты фиксированная плата за вызов специалиста может колебаться от 300 до 1 000 грн.

Процедура повторного подключения следующая:

Необходимо устранить причину отключения — погасить задолженность, отремонтировать неисправное оборудование, заменить счетчик или оформить отсутствующие документы.

Подать заявление на повторное подключение — можно обратиться к оператору газораспределительной сети области лично, онлайн или по почте.

Подготовить пакет документов — он зависит от причины отключения.

Оплатить услугу повторного подключения — если это предусмотрено договором.

Дождаться выезда специалиста — после проверки состояния оборудования и отсутствия утечек он восстановит подачу газа.

Подписать акт о подключении и проверить работу газового оборудования.

Если человек накопил долги и не погашает их, то поставщик имеет право обратиться в суд. В зависимости от вынесенного решения исполнитель будет иметь право:

налагать арест на имущество должника;

налагать арест на банковские счета, с которых будет списана задолженность.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях может возникнуть задолженность за газ. По данным Нафтогаза, чтобы избежать долгов, клиенты должны соблюдать несколько правил. В частности, необходимо рассчитываться за газ своевременно — до 25 числа каждого месяца, ведь даже из-за несвоевременной оплаты может возникнуть задолженность.

Еще Новини.LIVE писали, когда клиентам Нафтогаза нужно обновлять данные. Подавать новую информацию необходимо в случае смены владельца жилья (приобретенное/унаследованное жилье), в связи с изменением паспортных данных, а также в случае смены фамилии. При этом в разных ситуациях компании потребуется подать отдельные пакеты документов.