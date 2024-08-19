Тариф на газ с 1 сентября — Нафтогаз уточнил, какие будут цены

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В крупнейшей компании-газопоставщике страны "Нафтогаз" рассказали, как снизить счета за голубое топливо в коммунальных платежках. Также известно, сколько придется платить за газ потребителям с 1 сентября 2024 года.

Об этом говорится в материалах компании.

Читайте также:

Сколько обойдется газ с 1 сентября

На сегодняшний день для 98% бытового сектора поставляет природный газ Нафтогаз. По данным компании, для клиентов с 1 сентября стоимость голубого топлива для бытовых потребителей останется без изменений. Ведь во время военного положения действует закрепленный законом мораторий на повышение стоимости трех коммунальных услуг, в частности газа.

Речь идет о тарифе в 7,96 грн/кубометр, установленном еще до полномасштабной войны. То есть вполне можно считать, что по такому тарифу будет рассчитываться фактически все население Украины.

Такую цену регулятор зафиксировал как минимум до мая 2025 года. Однако в дальнейшем, по словам главы Нафтогаза Алексея Чернышева, стоимость газа могут начать повышать.

Совет, как уменьшить счета за газ

Специалисты Нафтогаза поделились советом, как сэкономить на коммунальных услугах, а именно на платежках за газ. Там рассказали, что в случае своевременного расчета за ресурс потребители могут получить скидку.

"У каждого клиента есть возможность получить скидку 1%. Вот два простых шага для ее начисления", — отмечается в сообщении.

Чтобы платить ежемесячно меньше, необходимо:

производить полную оплату счета до 15 числа текущего месяца;

оплачивать в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.

В компании обращают внимание на то, что скидка не суммируется — ее начисляют при отсутствии задолженности. То есть уплатить нужно всю указанную сумму с копейками.

Что еще стоит знать

Напомним, Нафтогаз рекомендует потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" массово жалуются на некорректные суммы в коммунальных квитанциях. Также просят компанию объяснить, в связи с чем произошел тотальный сбой.