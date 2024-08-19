Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нафтогаз рассказал, какие будут цены с 1 сентября и как уменьшить счета arrow

Нафтогаз рассказал, какие будут цены с 1 сентября и как уменьшить счета

19 августа 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Тариф на газ с 1 сентября — Нафтогаз уточнил, какие будут цены
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В крупнейшей компании-газопоставщике страны "Нафтогаз" рассказали, как снизить счета за голубое топливо в коммунальных платежках. Также известно, сколько придется платить за газ потребителям с 1 сентября 2024 года.

Об этом говорится в материалах компании.

Читайте также:

Сколько обойдется газ с 1 сентября

На сегодняшний день для 98% бытового сектора поставляет природный газ Нафтогаз. По данным компании, для клиентов с 1 сентября стоимость голубого топлива для бытовых потребителей останется без изменений. Ведь во время военного положения действует закрепленный законом мораторий на повышение стоимости трех коммунальных услуг, в частности газа.

Речь идет о тарифе в 7,96 грн/кубометр, установленном еще до полномасштабной войны. То есть вполне можно считать, что по такому тарифу будет рассчитываться фактически все население Украины.

Такую цену регулятор зафиксировал как минимум до мая 2025 года. Однако в дальнейшем, по словам главы Нафтогаза Алексея Чернышева, стоимость газа могут начать повышать.

Совет, как уменьшить счета за газ

Специалисты Нафтогаза поделились советом, как сэкономить на коммунальных услугах, а именно на платежках за газ. Там рассказали, что в случае своевременного расчета за ресурс потребители могут получить скидку.

"У каждого клиента есть возможность получить скидку 1%. Вот два простых шага для ее начисления", — отмечается в сообщении.

Чтобы платить ежемесячно меньше, необходимо:

  • производить полную оплату счета до 15 числа текущего месяца;
  • оплачивать в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.

В компании обращают внимание на то, что скидка не суммируется — ее начисляют при отсутствии задолженности. То есть уплатить нужно всю указанную сумму с копейками.

Что еще стоит знать

Напомним, Нафтогаз рекомендует потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" массово жалуются на некорректные суммы в коммунальных квитанциях. Также просят компанию объяснить, в связи с чем произошел тотальный сбой.

цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газ цены в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

23:05 В Днепропетровской области Зеленский встретился с ветеранами и представителями бизнеса

22:54 Юрист объяснил, могут ли мобилизовать военнообязанного, имеющего проблемы со здоровьем

22:47 Нафтогаз рассказал, какие будут цены с 1 сентября и как уменьшить счета

22:45 Горючее дорожает — какой будет стоимость бензина на АЗС Украины

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

22:38 Одна категория родственников погибших потеряла право на отсрочку — о ком идет речь

22:33 Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери с инвалидностью — какой приговор вынес суд

22:19 Энергетики назвали часы со светом на Одесчине — известные графики отключений на завтра

22:17 Руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК отправили под стражу

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

23:05 В Днепропетровской области Зеленский встретился с ветеранами и представителями бизнеса

22:54 Юрист объяснил, могут ли мобилизовать военнообязанного, имеющего проблемы со здоровьем

22:47 Нафтогаз рассказал, какие будут цены с 1 сентября и как уменьшить счета

22:45 Горючее дорожает — какой будет стоимость бензина на АЗС Украины

22:38 Одна категория родственников погибших потеряла право на отсрочку — о ком идет речь

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

22:33 Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери с инвалидностью — какой приговор вынес суд

22:19 Энергетики назвали часы со светом на Одесчине — известные графики отключений на завтра

22:17 Руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК отправили под стражу

21:18 Подозреваемый в убийстве сына фермер хочет выйти под залог из-за посевной — что решил суд

20:49 В Херсоне прогремел ряд взрывов

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Text

11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут