Тариф на газ з 1 вересня — Нафтогаз уточнив, які будуть ціни

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У найбільшій компанії-газопостачальнику країни "Нафтогаз" розповіли, як зменшити рахунки за блакитне паливо у комунальних платіжках. Також відомо, скільки доведеться платити за газ споживачам з 1 вересня 2024 року.

Про це йдеться у матеріалах компанії.

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Скільки коштуватиме газ з 1 вересня

На сьогодні для 98% побутового сектору постачає природний газ Нафтогаз. За даними компанії, для клієнтів з 1 вересня вартість блакитного палива для побутових споживачів залишаться без змін. Адже під час воєнного стану діє закріплений законом мораторій на підвищення вартості трьох комунальних послуг, зокрема, газу.

Йдеться про тариф у 7,96 грн/кубометр, встановлений ще до повномасштабної війни. Тобто цілком можна вважати, що за таким тарифом буде розраховуватися фактично все населення України.

Таку ціну регулятор зафіксував щонайменше до травня 2025 року. Проте надалі, за словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, вартість газу можуть почати підвищувати.

Кілька порад, як зменшити рахунки за газ

Фахівці Нафтогазу поділилися порадою, як заощадити на комунальних послугах, а саме на платіжках за газ. Там розповіли, що у разі вчасного розрахунку за ресурс споживачі можуть отримати знижку.

"Кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%. Ось два прості кроки для її нарахування", — зазначається у повідомленні.

Щоб платити щомісяця менше, необхідно:

здійснювати повну оплату рахунку до 15 числа поточного місяця;

сплачувати в особистому кабінеті my.gas.ua чи у чат-боті GASUA.

В компанії звертають увагу на те, що знижка не сумується — її нараховують за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити потрібно всю вказану суму з копійками.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нафтогаз рекомендує споживачам ресурсу підготуватися до нового опалювального сезону. Йдеться про перевірку газового обладнання, яка обійдеться у близько 1 тис. гривень.

Раніше ми писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" масово скаржаться на некоректні суми у комунальних квитанціях. Також просять компанію пояснити, у зв'язку з чим стався тотальний збій.