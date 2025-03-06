Нафтогаз предупредил о возможном появлении долга в платежке — как избежать

Нафтогаз рассказал, из-за чего в платежке появляется долг
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали клиентам об угрозе появления долга в платежке. Такое может случиться в случае нарушения определенных правил.
Об этом говорится в материалах компании.
Почему в платежке появляется долг
Как пояснили в ГК "Нафтогаз Украины", для того, чтобы поступали правильные суммы за использованное голубое топливо, необходимо не допускать определенных ошибок.
Так, иногда может быть произведена оплата, а в платежке все равно появляется долг. Часто причиной является простая ошибка в уникальном лицевом счете, который есть у каждого клиента ГК "Нафтогаз Украины".
"Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой. Это всего несколько секунд, которые могут спасти от долгого решения трудностей", — сообщили в компании.
Как избежать возникновения долгов в квитанциях
Для того, чтобы в платежке не появился долг, нужно сделать несколько шагов:
- убедиться, что лицевой счет указан правильно;
- сверить номер лицевого счета с предыдущими квитанциями за газ, если ранее оплата была правильная;
- если оплата происходит через кассу или терминал, надо еще раз проверить все реквизиты перед подтверждением;
- использовать официальные банковские сервисы, которые автоматически подтянут корректный номер счета.
Однако, если цифры введены с ошибкой или вообще не указаны, это может стать причиной задержки зачисления средств или даже их попадания на другой счет.
"Исправление таких ситуаций требует времени, а иногда — дополнительных обращений в службу поддержки или банк. Помните: контроль перед оплатой — гарантия своевременного поступления средств!" — добавили в Нафтогазе.
Ранее в Нафтогазе сообщали, что для правильных подсчетов использованного газа необходимо систематически делать проверку счетчиков. Если прибор не проверить — переданные данные могут не принять.
Также писали, что будет с коммунальными услугами в марте 2025 года. В частности, стоимость природного газа останется на прежнем уровне благодаря введенному мораторию.
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