Нафтогаз предупредил о возможном появлении долга в платежке — как избежать

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали клиентам об угрозе появления долга в платежке. Такое может случиться в случае нарушения определенных правил.

Об этом говорится в материалах компании.

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Почему в платежке появляется долг

Как пояснили в ГК "Нафтогаз Украины", для того, чтобы поступали правильные суммы за использованное голубое топливо, необходимо не допускать определенных ошибок.

Так, иногда может быть произведена оплата, а в платежке все равно появляется долг. Часто причиной является простая ошибка в уникальном лицевом счете, который есть у каждого клиента ГК "Нафтогаз Украины".

"Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой. Это всего несколько секунд, которые могут спасти от долгого решения трудностей", — сообщили в компании.

Иллютрация. Источник: ГК "Нафтогаз України"

Как избежать возникновения долгов в квитанциях

Для того, чтобы в платежке не появился долг, нужно сделать несколько шагов:

убедиться, что лицевой счет указан правильно;

сверить номер лицевого счета с предыдущими квитанциями за газ, если ранее оплата была правильная;

если оплата происходит через кассу или терминал, надо еще раз проверить все реквизиты перед подтверждением;

использовать официальные банковские сервисы, которые автоматически подтянут корректный номер счета.

Однако, если цифры введены с ошибкой или вообще не указаны, это может стать причиной задержки зачисления средств или даже их попадания на другой счет.

"Исправление таких ситуаций требует времени, а иногда — дополнительных обращений в службу поддержки или банк. Помните: контроль перед оплатой — гарантия своевременного поступления средств!" — добавили в Нафтогазе.

Ранее в Нафтогазе сообщали, что для правильных подсчетов использованного газа необходимо систематически делать проверку счетчиков. Если прибор не проверить — переданные данные могут не принять.

Также писали, что будет с коммунальными услугами в марте 2025 года. В частности, стоимость природного газа останется на прежнем уровне благодаря введенному мораторию.