Нафтогаз советует установить прибор для заботы о здоровье за 23,6 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о необходимости покупки очистителя воздуха для повышения качества микроклимата в доме. Также рассказали об особенностях таких устройств, ценах и по каким критериям выбирать.

Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз Украины".

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Эффективность очистителей воздуха и критерии в выборе

Как объясняют в компании, как правило, в закрытом пространстве концентрируются пыль, аллергены, вирусы и другие загрязнители. По результатам исследований, уровень загрязнения в комнате может до пяти раз быть выше по сравнению с улицей. Факторами, которые приводят к этому, являются синтетические стройматериалы, мебель и декор, накапливающие пыль, бытовые моющие средства.

Преодолеть негативное влияние загрязнителей в доме может очиститель воздуха. Речь идет о современных приборах, нейтрализующих вредные микроорганизмы и способствующих сохранению дыхательных путей и здоровья людей в целом.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

По данным исследований, качественный очиститель при правильном использовании способен на 99% освободить воздух от различных загрязнителей. Так, устройство способно нейтрализовать:

наличие пыли;

проблему шерсти домашних животных и ворса;

пыльцу растений;

пылевых клещей;

плесень и грибок;

дым, другие запахи;

химические токсины из моющих средств, которые испаряются во время уборки.

Такую технику следует выбирать, опираясь на особенности дома и собственные потребности. Для правильного выбора такой климатической техники нужно учитывать следующие критерии:

площадь комнаты должна соответствовать площади обслуживания, указанной в инструкции к модели. Для размещения устройства в спальне площадью 29 м2 необходим очиститель на 30 м2;

уровень производительности, которая чем выше, тем быстрее воздух очистит комнату минимум дважды;

если нужно переносить технику из одной комнаты в другую, необходимо выбрать модель с колесами или ручкой;

выбранная модель должна быть оснащена соответствующими фильтрами, которые будут уничтожать конкретный тип загрязнителей;

"Очистители воздуха, оснащенные фильтрами НЕРА являются наиболее эффективными и имеют более высокую цену среди представленных на рынке моделей. Тогда как ионные имеют более низкую цену, однако и менее эффективны в уничтожении вредных частиц", — объясняют специалисты.

стоит выбирать вариант с высоким уровнем энергоэффективности, если очиститель будет работать круглосуточно;

в случае необходимости дополнительного увлажнения, охлаждения или подогрева воздуха, можно выбрать конкретные модели с такими опциями;

увлажнитель нужно выбирать с низким уровнем шума, чтобы во время работы не мешал.

Цены на очистители воздуха

К выбору в магазинах представлены сотни вариантов очистителей воздуха, каждый из которых имеет определенный набор функций, дополнительные возможности, отличается ценой и дизайном.

В компании назвали несколько удачных вариантов, по мнению специалистов. В частности, можно приобрести такую технику в зависимости от характеристик за 7,69 тыс. грн, а есть более дорогие варианты — за 23,6 тыс. грн.

Напомним, ранее в Нафтогазе призвали граждан установить важное устройство. Оно необходимо для тех, кто имеет газовую плиту.

Также сообщалось о процедуре реконструкции газовых сетей, осуществляемой на коммерческой основе. Известно, какие цены на услуги в 2025 году.