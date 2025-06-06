Нафтогаз советует установить прибор для заботы о здоровье за 23,6 тыс. грн

Нафтогаз рекомендовал установить прибор за 23,6 тыс. грн — детали
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о необходимости покупки очистителя воздуха для повышения качества микроклимата в доме. Также рассказали об особенностях таких устройств, ценах и по каким критериям выбирать.
Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз Украины".
Эффективность очистителей воздуха и критерии в выборе
Как объясняют в компании, как правило, в закрытом пространстве концентрируются пыль, аллергены, вирусы и другие загрязнители. По результатам исследований, уровень загрязнения в комнате может до пяти раз быть выше по сравнению с улицей. Факторами, которые приводят к этому, являются синтетические стройматериалы, мебель и декор, накапливающие пыль, бытовые моющие средства.
Преодолеть негативное влияние загрязнителей в доме может очиститель воздуха. Речь идет о современных приборах, нейтрализующих вредные микроорганизмы и способствующих сохранению дыхательных путей и здоровья людей в целом.
По данным исследований, качественный очиститель при правильном использовании способен на 99% освободить воздух от различных загрязнителей. Так, устройство способно нейтрализовать:
- наличие пыли;
- проблему шерсти домашних животных и ворса;
- пыльцу растений;
- пылевых клещей;
- плесень и грибок;
- дым, другие запахи;
- химические токсины из моющих средств, которые испаряются во время уборки.
Такую технику следует выбирать, опираясь на особенности дома и собственные потребности. Для правильного выбора такой климатической техники нужно учитывать следующие критерии:
- площадь комнаты должна соответствовать площади обслуживания, указанной в инструкции к модели. Для размещения устройства в спальне площадью 29 м2 необходим очиститель на 30 м2;
- уровень производительности, которая чем выше, тем быстрее воздух очистит комнату минимум дважды;
- если нужно переносить технику из одной комнаты в другую, необходимо выбрать модель с колесами или ручкой;
- выбранная модель должна быть оснащена соответствующими фильтрами, которые будут уничтожать конкретный тип загрязнителей;
"Очистители воздуха, оснащенные фильтрами НЕРА являются наиболее эффективными и имеют более высокую цену среди представленных на рынке моделей. Тогда как ионные имеют более низкую цену, однако и менее эффективны в уничтожении вредных частиц", — объясняют специалисты.
- стоит выбирать вариант с высоким уровнем энергоэффективности, если очиститель будет работать круглосуточно;
- в случае необходимости дополнительного увлажнения, охлаждения или подогрева воздуха, можно выбрать конкретные модели с такими опциями;
- увлажнитель нужно выбирать с низким уровнем шума, чтобы во время работы не мешал.
Цены на очистители воздуха
К выбору в магазинах представлены сотни вариантов очистителей воздуха, каждый из которых имеет определенный набор функций, дополнительные возможности, отличается ценой и дизайном.
В компании назвали несколько удачных вариантов, по мнению специалистов. В частности, можно приобрести такую технику в зависимости от характеристик за 7,69 тыс. грн, а есть более дорогие варианты — за 23,6 тыс. грн.
Напомним, ранее в Нафтогазе призвали граждан установить важное устройство. Оно необходимо для тех, кто имеет газовую плиту.
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