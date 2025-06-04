Рахунки за газ — хто має сплатити додатково близько 1 тис. грн у червні

Запалена конфорка газової плити. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Філії компанії "Газорозподільні мережі України" попереджають громадян про необхідність додаткової сплати за безпеку газових мереж багатоповерхівок у червні 2025 року. Йдеться про послугу з технічного обслуговування.

Про це йдеться у повідомленні Житомирської філії "Газмережі".

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Хто має сплатити за безпеку газових мереж

У компанії зазначили: якщо громадяни отримали платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у червні поточного року, це означає, що фахівці філії "Газмережі" здійснили детальний огляд мереж спільної власності у багатоповерхівці і тепер можна користуватися газом безпечно, дотримуючись правил експлуатації, оскільки майстри усунули потенційні загрози.

Відповідні роботи мають здійснюватися кожні три, або п'ять років, залежно від віку будинку та терміну експлуатації мереж.

"Тож, рахунок за виконану послугу ви отримуватимете також раз на три чи п'ять років", — йдеться повідомленні.

Оголошення. Джерело: Газмережі

Вартість послуги з техобслуговування та як сплатити

Зокрема, за даними Житомирської філії компанії "Газорозподільні мережі України", вартість сервісу залежить від низки чинників, зокрема протяжності загальних мереж, числа муфтових з’єднань, а також кранів.

Мінімально така послуга коштуватиме близько 200 грн, а максимально — близько 1 тис. грн. Приблизно такі ж розцінки діють і в інших регіонах.

Ціни на послугу. Джерело: Газмережі

Вартість послуги. Джерело: Газмережі

Про графіки здійснення перевірки можна дізнатися на сайтах регіональних філій "Газмереж".

Сплатити за послугу з техобслуговування газових мереж будинку можна в особистому кабінеті "Газмережі".

Також громадяни можуть відсканувати QR-код на паперовій квитанції та оплатити послугу у будь-якій зручній платіжній системі.

"Дякуємо всім, хто сплачує за надані послуги! Це не лише підтримка стабільного газопостачання, а й важливий внесок у безпеку", — додали у філії "Газмережі".

Раніше ми писали про процедуру реконструкції газових мереж, яка здійснюється на комерційній основі. Відомо, яка вартість відповідної послуги у 2025 році.

Також повідомлялося, що споживачі, які не користуються природним газом, однак приєднані до газової мережі, можуть платити менше за постачання. Для цього діє спеціальний мінімальний платіж.