Газові мережі — хто заплатить за додаткові послуги 2,5 тис. грн

Запалена конфорка газової плити. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським споживачам блакитного палива надають послуги зі встановлення, ремонту та технічного обслуговування газового обладнання за заявками на комерційній основі. Відомо, у чому полягає процедура реконструкції газових мереж та яка вартість із ремонту чи заміни обладнання у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалах однієї з філій "Газмережі".

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Детальніше про послугу з реконструкції газових мереж

Як зазначається, іноді громадянам необхідно змінити місце розташування газового лічильника, котла чи колонки. У такому разі вони мають пройти процедуру реконструкції газових мереж, яка передбачає такі етапи:

розробка технічних умов та створення проєкту;

припинення газопостачання, здійснення будівельно-монтажних робіт (демонтаж чи монтаж мережі);

перевірка герметичності газопроводу, приймання в експлуатацію та пуск газу.

У Газмережі наголошують, що заміну газового обладнання мають право виконувати тільки ліцензовані фахівці. Тоді як самовільне втручання в систему газопостачання забороняється законодавством.

Щоб замовити відповідну послугу, необхідно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів. При собі потрібно мати такі документи:

паспорт громадянина та ідентифікаційний код;

документи, де підтверджується право власності на об'єкт реконструкції (витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно);

техпаспорт на квартиру або будинок.

Скільки коштує реконструкція газового обладнання

Вартість реконструкції фахівці розраховують індивідуально залежно від проєкту та складності. Так, заміна котла за ескізом та перенесення газопроводу мають різний рівень складності.

Зокрема, Київгаз також надає послуги з встановлення, ремонту та техобслуговування газового обладнання. Згідно з оприлюдненими цінами, демонтаж котла (простий) обійдеться у 792 тис. грн, монтаж котла — у 2,53 тис. грн, первинний пуск газу в опалювальний котел з автоматикою — 1,08 тис. грн.

"Вартість робіт встановлена без урахування матеріалів, комплектуючих і переходів/переїздів до об'єкта робіт. Кінцеву вартість робіт визначає майстер після приїзду, огляду, перевірки, визначення необхідного переліку робіт та матеріалів", — додали у компанії.

Тарифи у 2025 році. Джерело: Київгаз

Раніше ми писали, що в Нафтогазі заявили про незмінність річного тарифу "Фіксований". До травня 2026 року споживачі платитимуть 7,96 грн. Відповідне рішення ухвалили з урахуванням чинного мораторію.

Також раніше у Нафтогазі попередили, хто не отримає знижку в 1% від суми під час розрахунку за газ. Там уточнили деякі нюанси для такого права.