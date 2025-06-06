Нафтогаз радить встановити прилад для турботи про здоров’я за 23,6 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про необхідність купівлі очищувача повітря для підвищення якості мікроклімату в оселі. Також розповіли про особливості таких пристроїв, цінах та за якими критеріями обирати.

Про це йдеться в матеріалах ГК "Нафтогаз України".

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Ефективність очищувачів повітря та критерії у виборі

Як пояснюють у компанії, як правило, у закритому просторі концентруються пил, алергени, віруси та інші забруднювачі. За результатом досліджень, рівень забруднення в кімнаті може до п'яти разів бути вищим порівняно з вулицею. Факторами, які призводять до цього, є синтетичні будматеріали, меблі та декор, що накопичують пил, побутові мийні засоби.

Подолати негативний вплив забруднювачів в оселі може очищувач повітря. Йдеться про сучасні прилади, що нейтралізують шкідливі мікроорганізми та сприяють збереженню дихальних шляхів та здоров’я людей загалом.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

За даними досліджень, якісний очищувач у разі правильного використання здатен на 99% звільнити повітря від різних забруднювачів. Так, пристрій здатен нейтралізувати:

наявність пилу;

проблему шерсті домашніх тварин та ворсу;

пилок рослин;

пилових кліщів;

цвіль та грибок;

дим, інші запахи;

хімічні токсини із мийних засобів, що випаровуються під час прибирання.

Таку техніку варто обирати, опираючись на особливості оселі та власні потреби. Для правильного вибору кліматичного приладу потрібно враховувати такі критерії:

площа кімнати повинна відповідати площі обслуговування, вказаній в інструкції до моделі. Для розміщення пристрою у спальні площею 29 м2 необхідний очищувач на 30 м2;

рівень продуктивності, яка чим вища, тим швидше повітря очистить кімнату щонайменше двічі;

якщо потрібно переносити техніку з однієї кімнати в іншу, необхідно обрати модель з колесами чи ручкою;

обрана модель має бути оснащена відповідними фільтрами, які знищуватимуть конкретний тип забруднювачів;

"Очищувачі повітря, що оснащені фільтрами НЕРА є найбільш ефективними та мають вищу ціну серед представлених на ринку моделей. Тоді як іонні мають нижчу ціну, однак й менш ефективні у знищенні шкідливих часточок", — пояснюють фахівці.

варто обирати варіант з найвищим рівнем енергоефективності, якщо очищувач працюватиме цілодобово;

у разі необхідності додаткового зволоження, охолодження чи підігрів повітря, можна обрати конкретні моделі з такими опціями;

зволожувач потрібно обирати з низьким рівнем шуму, щоб під час роботи не заважав.

Ціни на очищувачі повітря

До вибору у магазинах представлено сотні варіантів очищувачів повітря, кожен з яких має певний набір функцій, додаткові можливості, відрізняється ціною та дизайном.

У компанії назвали кілька вдалих варіантів, на думку фахівців. Зокрема, можна придбати таку техніку залежно від характеристик за 7,69 тис. грн, а є більш дорогі варіанти — за 23,6 тис. грн.

Нагадаємо, раніше в Нафтогазі закликали громадян встановити важливий пристрій. Він необхідний для тих, хто має газову плиту.

Також повідомлялося про процедуру реконструкції газових мереж, яку здійснюють на комерційній основі. Відомо, які ціни на відповідні послуги у 2025 році.