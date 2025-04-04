Нафтогаз рекомендує встановити важливий пристрій за 4 тис. грн — що треба знати

Побутова газова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" закликала українських споживачів встановити важливий пристрій. Він потрібен для тих, хто має в оселі газову плиту.

Про це йдеться на порталі ГК "Нафтогаз України".

Читайте також:

Детальніше про прилад для газових плит

Як зазначають у Нафтогазі, ті громадяни, які користуються природним газом (як трубопровідним, так і балонним), мають придбати сигналізатор газу.

Відповідний пристрій радять встановити задля регулярного моніторингу якості повітря. Сигналізатор газу допоможе виявляти витік небезпечних речовин.

"При неправильному використанні газ може нести у собі небезпеку. Щоб захистити мешканців дому або працівників на підприємстві від токсичного метану чи монооксиду вуглецю – пропонуємо купити сигналізатор чадного газу", — зазначається у повідомленні.

Сигналізатор газу здатен виявити такі речовини:

метан — може призвести до вибуху;

пропан/бутан — з балонів, що використовують у побутових плитах;

окис вуглецю — чадний газ, що утворюється від неповного згоряння палива.

Прилад забезпечить:

здійснення вимірювання концентрації небезпечних речовин у повітрі;

за потреби — здійснення аварійного відключення подання палива, розумні датчики зможуть самостійно викликати аварійну службу;

у подальшому контролювати витік газу;

відправлення повідомлень про надзвичайну ситуацію, сповіщення про витік палива телефонним дзвінком.

Зокрема, прилад за необхідності можна підключити до охоронної сигналізації для "швидкого реагування на аварію".

Скільки коштує прилад для газу

Пристрій допоможе в регулярному відстеженні якості повітря в будинку, що позбавить громадян зайвого клопоту.

Вартість таких приладів різна, доступні як дешеві варіанти, так і дорогі: від 1180 до 3999 грн.

Скриншот. Джерело: Нафтогаз

Раніше в компанії розповіли, кому потрібна довідка про відсутність боргу за газ. Вона може знадобитися під час оформлення субсидій на комунальні послуги у разі зміни власника, продажу чи купівлі нерухомості. Там дали інструкцію, як замовити такий документ.

Також ми писали, як менше платити за послуги ЖКГ, якщо у квартирі чи будинку ніхто не мешкає. Для цього варто написати заяву своєму постачальнику комунальних послуг.