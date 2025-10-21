Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Нафтогаз советует установить важное устройство — что надо знать

Нафтогаз советует установить важное устройство — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 08:50
обновлено: 09:47
В Нафтогазе рекомендовали клиентам установить важный прибор — причины и цена
Газовая плита в доме. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к некоторым клиентам с рекомендацией установить специальный прибор, обеспечивающий постоянный контроль качества воздуха. Совет касается тех граждан, в чьих домах и квартирах функционируют газовые плиты.

Об этом говорится в информационных материалах ГК "Нафтогаз Украины" для клиентов.

Реклама
Читайте также:

Важное устройство для газовых плит

Как отмечают в компании, незаменимым прибором для безопасности в домах, где есть газовые плиты, считается сигнализатор газа.

Такое устройство призвано непрерывно проверять воздух в помещении и в случае появления опасности включать режим громкого звукового оповещения.

Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

По словам специалистов, прибор реагирует именно на появление опасной концентрации газа на начальной стадии. Он важен для всех потребителей природного газа — как трубопроводного, так и баллонного, поскольку угроза утечки есть всегда.

Его стоимость различается, однако есть бюджетный вариант за 1,2 тыс. грн. Более дорогие модели наделены дополнительными функциями. В частности, некоторые из них способны:

  • автоматически перекрывать подачу голубого топлива;
  • активировать вентиляцию;
  • включать другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления.

Также его можно соединить с системой охраны дома для того, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа и предотвратить чрезвычайные ситуации.

Что нужно знать об использовании газовых плит

В Киевском филиале "Газсети" обратились к клиентам с призывом не использовать газовые плиты или духовки для отопления помещения, ведь такой подход обогрева является опасным и может иметь трагические последствия. Там отметили, что использовать газовые приборы необходимо только по назначению.

"На улице резко похолодало, и многие пытаются обогреть дом любым доступным способом. Поэтому напоминаем: использовать газовые плиты или духовки для отопления категорически запрещено. Это опасно и может иметь трагические последствия. При недостатке кислорода образуется угарный газ. Он быстро накапливается в крови, вызывает головную боль, тошноту, головокружение и даже потерю сознания", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе уточнили, когда предоставляют скидки при оплате за потребленный газ. В компании назвали главные условия для того, чтобы платить меньше.

Также мы рассказывали, что в Нафтогазе объяснили целесообразность изменения типа получения счетов. Речь идет о получении квитанций в электронном формате.

коммунальные услуги Нафтогаз деньги газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации