В Нафтогазе рекомендовали клиентам установить важный прибор — причины и цена

Газовая плита в доме. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к некоторым клиентам с рекомендацией установить специальный прибор, обеспечивающий постоянный контроль качества воздуха. Совет касается тех граждан, в чьих домах и квартирах функционируют газовые плиты.

Об этом говорится в информационных материалах ГК "Нафтогаз Украины" для клиентов.

Реклама

Читайте также:

Важное устройство для газовых плит

Как отмечают в компании, незаменимым прибором для безопасности в домах, где есть газовые плиты, считается сигнализатор газа.

Такое устройство призвано непрерывно проверять воздух в помещении и в случае появления опасности включать режим громкого звукового оповещения.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

По словам специалистов, прибор реагирует именно на появление опасной концентрации газа на начальной стадии. Он важен для всех потребителей природного газа — как трубопроводного, так и баллонного, поскольку угроза утечки есть всегда.

Его стоимость различается, однако есть бюджетный вариант за 1,2 тыс. грн. Более дорогие модели наделены дополнительными функциями. В частности, некоторые из них способны:

автоматически перекрывать подачу голубого топлива;

активировать вентиляцию;

включать другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления.

Также его можно соединить с системой охраны дома для того, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа и предотвратить чрезвычайные ситуации.

Что нужно знать об использовании газовых плит

В Киевском филиале "Газсети" обратились к клиентам с призывом не использовать газовые плиты или духовки для отопления помещения, ведь такой подход обогрева является опасным и может иметь трагические последствия. Там отметили, что использовать газовые приборы необходимо только по назначению.



"На улице резко похолодало, и многие пытаются обогреть дом любым доступным способом. Поэтому напоминаем: использовать газовые плиты или духовки для отопления категорически запрещено. Это опасно и может иметь трагические последствия. При недостатке кислорода образуется угарный газ. Он быстро накапливается в крови, вызывает головную боль, тошноту, головокружение и даже потерю сознания", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе уточнили, когда предоставляют скидки при оплате за потребленный газ. В компании назвали главные условия для того, чтобы платить меньше.

Также мы рассказывали, что в Нафтогазе объяснили целесообразность изменения типа получения счетов. Речь идет о получении квитанций в электронном формате.