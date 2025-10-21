У Нафтогазі рекомендували клієнтам встановити важливий прилад — причини та ціна

Газова плита в оселі. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися до деяких клієнтів з рекомендацією встановити спеціальний прилад, що забезпечує постійний контроль якості повітря. Порада стосується тих громадян, в чиїх будинках та квартирах функціонують газові плити.

Про це йдеться в інформаційних матеріалах ГК "Нафтогаз України" для клієнтів.

Важливий пристрій для газових плит

Як зазначають у компанії, незамінним приладом для безпеки в оселях, де є газові плити, вважається сигналізатор газу.

Такий пристрій покликаний безперервно перевіряти повітря в приміщенні і в разі появи небезпеки вмикати режим гучного звукового сповіщення.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

За словами фахівців, прилад реагує саме на появу небезпечної концентрації газу на початковій стадії. Він важливий для всіх споживачів природного газу — як трубопровідного, так і балонного, оскільки загроза витоку є завжди.

Його вартість різниться, однак є бюджетний варіант за 1,2 тис. грн. Більш дорожчі моделі наділені додатковими функціями. Зокрема, деякі з них здатні:

автоматично перекривати подачу блакитного палива;

активувати вентиляцію;

вмикати інші системи безпеки для уникнення вибуху або отруєння.

Також його можна з'єднати із системою охорони будинку для того, щоб вчасно відреагувати на витік газу та запобігти надзвичайним ситуаціям.

Що треба знати про використання газових плит

У Київській філії "Газмережі" звернулись до клієнтів із закликом не використовувати газові плити чи духовки для опалення приміщення, адже такий підхід обігріву є небезпечним і може мати трагічні наслідки. Там наголосили, що використовувати газові прилади необхідно тільки за призначенням.



"На вулиці різко похолоднішало, і багато хто намагається обігріти оселю будь-яким доступним способом.Тож нагадуємо: використовувати газові плити чи духовки для опалення категорично заборонено. Це небезпечно і може мати трагічні наслідки. Під час нестачі кисню утворюється чадний газ. Він швидко накопичується в крові, викликає головний біль, нудоту, запаморочення та навіть втрату свідомості", — йдеться у повідомленні.

