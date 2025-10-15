Видео
Клиенты Нафтогаза могут платить меньше — что стоит знать

Дата публикации 15 октября 2025 08:50
Нафтогаз назвал важные условия, при которых клиенты могут платить меньше
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" уточнили, при каких условиях можно получить скидки при оплате за потребленное голубое топливо. Меньше за природный газ заплатят те, кто придерживается всех установленных требований.

Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Условия предоставления скидок на природный газ

С вопросом, когда клиентам Нафтогаза предусматриваются скидки при расчете за голубое топливо, обращаются к газоснабжающей компании некоторые граждане в социальных сетях. В частности, попросили уточнить, предусмотрена возможность платить меньше лишь только через онлайн-сервисы.

"То скидка только тогда, когда оплачивается через личный кабинет, чат-бот и т.д. А когда банковской картой, то нет?", — говорится в одном из обращений на странице в соцсети.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" отметили, что потребители голубого топлива могут платить меньше при нескольких условиях, в частности в случае своевременного расчета — не позднее, чем до 15 числа ежемесячно.

Скидка предусматривается исключительно для тех клиентов, которые выбирают для оплаты онлайн-сервисы "Нафтогаза". А именно:

  1. На сайте без необходимости регистрации.
  2. В личном кабинете.
  3. В чат-ботах Gasua в Viber/Telegram.

Соответствующая скидка при соблюдении вышеуказанных условий зачислится автоматически, начиная со следующего расчетного месяца.

"Для получения скидки в размере 1% необходимо осуществлять оплату через наши сервисы, любым удобным способом", — сообщили в компании.

Нафтогаз
Скриншот. Источник: Нафтогаз

На сколько меньше заплатят потребители

По правилам Нафтогаза, получение скидки в 1% наиболее актуально для тех, кто использует большие объемы газа. Осенью 2025 года потребители рассчитываются по месячному тарифу в 7,96 грн за один куб. м.

Как пример, в случае потребления 9,9 куб. м. (соцнорма на трех граждан, есть только плита), то сумма к оплате составит 78,8 грн, а со скидкой будет равна 78,01 грн.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза могут получать коммунальные платежки за газ значительно быстрее. Для этого необходимо выбрать один из способов онлайн-счетов.

Также мы рассказывали, что Нафтогаз возвращает клиентам переплаченные или ошибочно отправленные средства. Однако это происходит не в автоматическом режиме, необходимо специально подать заявку и нужные документы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
