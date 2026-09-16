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Главная Финансы Нафтогаз раскрыл, как рассчитывают суммы к оплате за газ

Нафтогаз раскрыл, как рассчитывают суммы к оплате за газ

Ua ru
16 сентября 2026 08:50
Нафтогаз раскрыл формулу расчета сумм в счетах: как избежать переплаты
Счет за коммунальные услуги и деньги на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" разъяснила, как определяется сумма к оплате за потребленный природный газ. Для этого используется специальная формула, если клиенты предоставляют данные своевременно. Если же это требование не соблюдается, объем потребления определяется по среднемесячному показателю в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Нафтогаза.

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Газовая формула для расчета сумм в счетах

По информации компании, специалисты определяют сумму к оплате за потребленный газ по простым правилам.

Они предусматривают регулярное взаимодействие с клиентами для определения точных данных. Ключевым требованием является ежемесячная передача с 1 по 5 число показаний счетчика своим операторам газораспределительной системы (ГРС). По ним определяется объем газа, потребленного за месяц.

После этого информацию о потребленном объеме оператор ГРМ передает на платформу Оператора газотранспортной системы Украины, а газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" получает эти данные и начисляет отдельные суммы к оплате.

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Предусмотрена следующая формула:

  • объем потребленного природного газа × тариф = сумма к оплате

В частности, если клиент за месяц использовал 50 кубометров газа, то сумма будет следующей:

  • 50 × 7,96 грн = 398 грн.

Тариф в ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,96 грн за один кубический метр.

Проблемы и некорректные суммы в квитанциях

В компании также пояснили, почему в коммунальных счетах за газ могут возникать, на первый взгляд, некорректные суммы.

Там пояснили, что иногда такая формула может не срабатывать. Это может произойти в том случае, когда клиент не передает показания до 5 числа.

При таких условиях операторы ГРМ определяют объемы потребления по среднемесячным показателям в соответствии с действующим законодательством.

"Поэтому не забывайте передавать показания ежемесячно с 1 по 5 число, чтобы объем потребленного газа определялся по фактическим показаниям счетчика", — добавили в Нафтогазе.

Как передать данные и оплатить услугу

В частности, передать информацию с газового счетчика через сайт Нафтогаза можно следующим образом:

  • Перейти на сайт gas.ua;
  • Ввести номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца счета;
  • Ввести актуальные данные счетчика;
  • Подтвердить передачу данных.

Гражданам доступно несколько способов оплаты:

  • В личном кабинете на сайте компании;
  • Через интернет-банкинг (Приват24, Ощад24/7 и другие приложения банков);
  • В отделении "Укрпочты";
  • Через банковские кассы;
  • Через терминалы самообслуживания;
  • В приложении "Куб".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году оформить субсидию на газ невозможно, если есть задолженность. Чтобы не лишиться права на государственную поддержку, в частности, клиенты Нафтогаза должны иметь на руках отдельную справку об отсутствии долга за соответствующую коммунальную услугу. В компании предусмотрено несколько способов ее получения. Это можно сделать самостоятельно лично, обратившись в компанию, или онлайн.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие тарифы на газ будут действовать с 1 октября 2026 года. В частности, клиенты Нафтогаза (более 98% абонентов в стране) будут платить по действующим ценам в рамках прежнего тарифного плана "Фиксированный". В то же время для некоторых потребителей будет отменено требование платить за доставку. Клиентам доступна возможность сменить газопоставщика и перейти на сниженные тарифы от Нафтогаза.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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