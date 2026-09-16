Нафтогаз раскрыл формулу расчета сумм в счетах: как избежать переплаты

Нафтогаз раскрыл, как рассчитывают суммы к оплате за газ
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" разъяснила, как определяется сумма к оплате за потребленный природный газ. Для этого используется специальная формула, если клиенты предоставляют данные своевременно. Если же это требование не соблюдается, объем потребления определяется по среднемесячному показателю в соответствии с действующим законодательством.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Нафтогаза.
Газовая формула для расчета сумм в счетах
По информации компании, специалисты определяют сумму к оплате за потребленный газ по простым правилам.
Они предусматривают регулярное взаимодействие с клиентами для определения точных данных. Ключевым требованием является ежемесячная передача с 1 по 5 число показаний счетчика своим операторам газораспределительной системы (ГРС). По ним определяется объем газа, потребленного за месяц.
После этого информацию о потребленном объеме оператор ГРМ передает на платформу Оператора газотранспортной системы Украины, а газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" получает эти данные и начисляет отдельные суммы к оплате.
Предусмотрена следующая формула:
- объем потребленного природного газа × тариф = сумма к оплате
В частности, если клиент за месяц использовал 50 кубометров газа, то сумма будет следующей:
- 50 × 7,96 грн = 398 грн.
Тариф в ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,96 грн за один кубический метр.
Проблемы и некорректные суммы в квитанциях
В компании также пояснили, почему в коммунальных счетах за газ могут возникать, на первый взгляд, некорректные суммы.
Там пояснили, что иногда такая формула может не срабатывать. Это может произойти в том случае, когда клиент не передает показания до 5 числа.
При таких условиях операторы ГРМ определяют объемы потребления по среднемесячным показателям в соответствии с действующим законодательством.
"Поэтому не забывайте передавать показания ежемесячно с 1 по 5 число, чтобы объем потребленного газа определялся по фактическим показаниям счетчика", — добавили в Нафтогазе.
Как передать данные и оплатить услугу
В частности, передать информацию с газового счетчика через сайт Нафтогаза можно следующим образом:
- Перейти на сайт gas.ua;
- Ввести номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца счета;
- Ввести актуальные данные счетчика;
- Подтвердить передачу данных.
Гражданам доступно несколько способов оплаты:
- В личном кабинете на сайте компании;
- Через интернет-банкинг (Приват24, Ощад24/7 и другие приложения банков);
- В отделении "Укрпочты";
- Через банковские кассы;
- Через терминалы самообслуживания;
- В приложении "Куб".
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