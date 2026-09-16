Нафтогаз розкрив формулу для розрахунків сум у платіжках: як уникнути переплати

Комунальна платіжка та гроші на тлі газової плити. Фото: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пояснила, як визначається сума до оплати за спожитий природний газ. Для цього застосовують спеціальну формулу, якщо клієнти передають дані вчасно. Якщо порушують вимогу, то обсяг споживання визначається за середньомісячним рівнем відповідно до чинного законодавства.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Нафтогазу.

Реклама

Газова формула для розрахунків сум у платіжках

За інформацією компанії, фахівці визначають суму до оплати за спожитий газ за простими правилами.

Вони передбачають регулярну взаємодію з клієнтам для визначення точних даних. А саме ключовою є вимога передавати щомісяця з 1 по 5 число показники лічильника своїм операторам газорозподільної системи (ГРМ). За ними визначають обсяг газу, який було використано за місяць.

Після цього інформацію про спожитий обсяг оператор ГРМ передає на платформу Оператора газотранспортної системи України, а газопостачальна компанія "Нафтогаз України" отримує їх та нараховує окремі суми до оплати.

Читайте також:

Передбачена наступна формула:

обсяг спожитого природного газу × тариф = сума до оплати

Зокрема, якщо клієнт за місяць використав 50 кубометрів газу, то сума така:

50 × 7,96 грн = 398 грн.

Тариф у ГК "Нафтогаз України" становить 7,96 грн за один кубічний метр.

Проблеми та некоректні суми в квитанціях

У компанії також наголосили, чому у комунальних платіжках за газ можуть виникати, на перший погляд, некоректні суми.

Там пояснили, що іноді така формула може не діяти. Це може статися у тому випадку, коли клієнт не передає показання до 5 числа.

За таких умов оператори ГРМ визначають обсяги споживання за середньомісячними показниками згідно з чинним законодавством.

"Тож не забувайте передавати показання щомісяця з 1 по 5 число, щоб обсяг спожитого газу був визначений за фактичними показаннями лічильника", — додали у Нафтогазі.

Як передати дані та здійснити оплату за послугу

Зокрема, передати інформацію з газового лічильника через сайт Нафтогазу можна так:

Перейти на сайт gas.ua;

Ввести номер особового рахунку та перші три літери прізвища власника рахунку;

Внести актуальні дані лічильника;

Підтвердити передання даних.

Для громадян доступні кілька способів для оплати:

В особистому кабінеті на сайті компанії;

Через інтернет-банкінг (Приват24, Ощад24/7 та інші застосунки банків);

У відділенні "Укрпошти";

Через банківські каси;

Через термінали самообслуговування;

У застосунку "Куб".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році оформити субсидію на газ неможливо, якщо є заборгованість. Для того, щоб не втратити право на підтримку від держави, зокрема, клієнти Нафтогазу повинні мати на руках окрему довідку про відсутність боргів за відповідну комунальну послугу. У компанії передбачається кілька способів її одержання. Це можна зробити самостійно особисто, звернувшись до компанії, або онлайн.

Ще Новини.LIVE писали про те, які будуть діяти тарифи на газ з 1 жовтня 2026 року. Зокрема, клієнти Нафтогазу (понад 98% абонентів в країні) платитимуть за чинними цінами у рамках раніше тарифного плану "Фіксований". Водночас, з деяких споживачів знімуть вимогу платити за доставку. Клієнтам доступна можливість змінити газопостачальника та перейти на знижені тарифи від Нафтогазу.