Нафтогаз рекомендует установить важное устройство за 4 тыс. грн — что надо знать

Нафтогаз советует установить прибор для газа за 4 тыс. грн
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала украинских потребителей установить важное устройство. Оно необходимо для тех, кто имеет в доме газовую плиту.
Об этом говорится на портале ГК "Нафтогаз Украины".
Подробнее о приборе для газовых плит
Как отмечают в Нафтогазе, те граждане, которые пользуются природным газом (как трубопроводным, так и баллонным), должны приобрести сигнализатор газа.
Соответствующее устройство советуют установить для регулярного мониторинга качества воздуха. Сигнализатор газа поможет выявлять утечку опасных веществ.
"При неправильном использовании газ может нести в себе опасность. Чтобы защитить жителей дома или работников на предприятии от токсичного метана или монооксида углерода — предлагаем купить сигнализатор угарного газа", — отмечается в сообщении.
Сигнализатор газа способен выявить такие вещества:
- метан — может привести к взрыву;
- пропан/бутан — из баллонов, используемых в бытовых плитах;
- окись углерода — угарный газ, образующийся от неполного сгорания топлива.
Прибор предоставит:
- осуществление измерения концентрации опасных веществ в воздухе;
- при необходимости — осуществление аварийного отключения подачи топлива, умные датчики смогут самостоятельно вызвать аварийную службу;
- в дальнейшем контролировать утечку газа;
- отправку сообщений о чрезвычайной ситуации, оповещение об утечке топлива телефонным звонком.
В частности, прибор при необходимости можно подключить к охранной сигнализации для "быстрого реагирования на аварию".
Сколько стоит прибор для газа
Устройство поможет в регулярном отслеживании качества воздуха в доме, что избавит граждан от лишних хлопот.
Стоимость таких приборов разная, доступны как дешевые варианты, так и дорогие: от 1180 до 3999 грн.
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