Нафтогаз рекомендует установить важное устройство за 4 тыс. грн — что надо знать

Бытовая газовая плита. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала украинских потребителей установить важное устройство. Оно необходимо для тех, кто имеет в доме газовую плиту.

Об этом говорится на портале ГК "Нафтогаз Украины".

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Как отмечают в Нафтогазе, те граждане, которые пользуются природным газом (как трубопроводным, так и баллонным), должны приобрести сигнализатор газа.

Соответствующее устройство советуют установить для регулярного мониторинга качества воздуха. Сигнализатор газа поможет выявлять утечку опасных веществ.

"При неправильном использовании газ может нести в себе опасность. Чтобы защитить жителей дома или работников на предприятии от токсичного метана или монооксида углерода — предлагаем купить сигнализатор угарного газа", — отмечается в сообщении.

Сигнализатор газа способен выявить такие вещества:

метан — может привести к взрыву;

пропан/бутан — из баллонов, используемых в бытовых плитах;

окись углерода — угарный газ, образующийся от неполного сгорания топлива.

Прибор предоставит:

осуществление измерения концентрации опасных веществ в воздухе;

при необходимости — осуществление аварийного отключения подачи топлива, умные датчики смогут самостоятельно вызвать аварийную службу;

в дальнейшем контролировать утечку газа;

отправку сообщений о чрезвычайной ситуации, оповещение об утечке топлива телефонным звонком.

В частности, прибор при необходимости можно подключить к охранной сигнализации для "быстрого реагирования на аварию".

Сколько стоит прибор для газа

Устройство поможет в регулярном отслеживании качества воздуха в доме, что избавит граждан от лишних хлопот.

Стоимость таких приборов разная, доступны как дешевые варианты, так и дорогие: от 1180 до 3999 грн.

Скриншот. Источник: Нафтогаз

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