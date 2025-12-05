Відео
Головна Фінанси Нафтогаз закликав передавати дані та платити по-новому: деталі

Нафтогаз закликав передавати дані та платити по-новому: деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 08:50
Розрахунок за блакитне паливо по-новому — Нафтогаз попередив українців про зміни
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" закликала побутових клієнтів переходити на новий застосунок "Куб" для подальшого розрахунку за природний газ. Сервіс має свої переваги, адже дозволить швидко надсилати інформацію з лічильників та робити оплату.

Про це повідомляє пресслужба газопостачальної компанії у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про новинку для клієнтів Нафтогазу

За інформацією компанії, в рамках розширення переліку цифрових сервісів для управління газовими послугами створили новий мобільний застосунок "Куб". Він покликаний зробити обслуговування більш сучасним, простим і зручним у повсякденні.

Застосунок поєднує в собі всі сервіси компанії для того, щоб українські родини мали змогу швидше вирішувати всі питання сфери газопостачання.

За даними Нафтогазу, застосунок дозволить:

  1. Передавати показники з газового лічильника;
  2. Робити оплату за двома платіжками: за спожитий газ та доставку;
  3. Керувати кількома особовими рахунками в єдиному профілі;
  4. Відстежувати споживання газу через дашборд для планування витрат;
  5. Отримувати корисні поради щодо економії;
  6. Мати доступ до автоматичних нагадувань про передачу показань і необхідність розрахунку.

"У Кубі доступна цифрова платіжка за всі газові послуги — швидко, просто і без зайвих клопотів. Забудьте про фото лічильника в телефоні. Скануйте лічильник через Куб і миттєво передавайте показання. А ще з Кубом жодних черг у відділеннях, щоб оплатити за газ. Відкрили застосунок — обрали платіж — сплатили. Готово", — йдеться у повідомленні.

Нафтогаз куб
Ілюстрація застосунку "Куб". Джерело: Нафтогаз

Як почати користуватися застосунком "Куб"

Щоб отримати можливість користуватися новим застосунком "Куб" від Нафтогазу, достатньо його скачати на власний смартфон залежно від операційних систем (iOS для пристроїв Apple та Android):
 
App Store;
Google Play.

У компанії зауважили, що користування новим сервісом не вплине на умови газопостачання. Як і раніше, для клієнтів ГК "Нафтогаз України" до 30 квітня 2026 року тариф на газ для залишиться незмінним — 7,96 грн за кубометр.

Раніше ми писали, що українцям надали можливість щомісяця заощаджувати на оплаті комунпослуг. Йдеться про розрахунок грошима "Нацкешбеку".

Також ми розповідали, що ринок газу залишило ТОВ "Енерджі Трейд Груп". Через це клієнти мають обрати іншого постачальника до кінця січня 2026 року. 

комунальні послуги Нафтогаз гроші газ застосунок
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
