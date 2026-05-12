Субсидия на теплый сезон: ПФУ назвал причины, кому уменьшат или отменят помощь

Люди с документами, платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE. Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назвал причины, кому уменьшат или отменят жилищную субсидию на теплый сезон. В 2026 году действуют строгие правила относительно назначения помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Причины, кому уменьшат или отменят субсидию на лето

По данным Пенсионного фонда, на неотапливаемый сезон субсидию могут назначить гражданам, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ. Речь идет как о гражданах Украины, так и иностранцах или лицах без гражданства, которые легально находятся на территории Украины и проживают в многоквартирных или частных домах.

Согласно постановлению Кабинета Министров №848, жилищную субсидию не назначают, если:

размер площади жилья больше чем 130 кв. метров для квартир в многоэтажке, 230 кв. метров для частных домов;

заявитель или члены домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначают субсидию, имеет транспорт, с года выпуска которого прошло менее пяти лет или более одного транспорта средства, которому менее 15 лет;

в семье есть члены домохозяйства, которые:

достигли совершеннолетия возраста и у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении субсидии;

начисленный среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты, установленной на начало периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии;

ими не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование в минимальном размере суммарно в течение трех месяцев во время, за которое учитывается доход для предоставления субсидии;

находились за пределами страны совокупно более 60 дней (кроме служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до трех лет);

заявитель или член семьи в течение 12 месяцев перед обращением совершил покупку в более чем 100 тыс. грн (земельный участок, квартира, дом, недвижимое имущество, транспорт, ценные бумаги и другие финансовые инструменты, виртуальные активы);

есть долг за жилищно-коммунальные услуги, общая сумма которого превышает 680 грн;

гражданин не вернул излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;

в составе домохозяйства есть лица, имеющие долг по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев;

у домохозяйства есть в собственности более чем одно жилое помещение (квартира, дом);

есть на депозитном банковском счете средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. грн;

кто-либо из состава семьи в течение 12 месяцев перед обращением совершил операции по покупке валюты, а также банковских металлов на более 50 тыс. грн;

семья временно сдает в аренду жилье внутренне перемещенному лицу, которое имеет субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма помещения.

Какое влияние имеет доход домохозяйства на размер субсидии

Также размер субсидии могут пересмотреть в сторону уменьшения по результатам автоматического перерасчета в случае увеличения среднемесячного общего дохода домохозяйства более чем на 50%.

Читайте также:

ПФУ для расчета субсидии учитывает среднемесячный совокупный доход за следующие периоды:

за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года, если субсидию назначают с начала неотопительного сезона;

за второй и третий кварталы текущего календарного года, если субсидию назначают с начала отопительного сезона;

за два квартала перед месяцем обращения за субсидией в случае, когда ее назначают не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Для пенсионеров в случае назначения субсидии с начала неотопительного сезона — доходы в виде пенсии учитывают в размере начисленной пенсии за март.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что для населения сейчас работает восемь газоснабжающих компаний, которые обнародовали новые тарифы. Половина из них предлагает годовые пакеты, стоимость в таких планах находится в диапазоне от 7,96 до 9,99 грн за куб. м. В частности, Нафтогаз продлил свой тариф "Фиксированный" до 30 апреля 2027 года.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в Газсети сообщили, что в 2026 году за доставку газа должны платить все, у кого есть подключение к газовой сети, несмотря на факт отсутствия пользования газом. Оплата за распределение будет все равно сохраняться.