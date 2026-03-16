Нафтогаз закликав клієнтів придбати пристрій для газу: яка вартість

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" порекомендували клієнтам встановити в оселях з газовими плитами прилади з контролю якості повітря. Пристрої, що покликані убезпечити від вибуху чи отруєння, бувають різних моделей та мають різну ціну.

Що треба знати про контроль якості повітря

Згідно з поясненням компанії, споживачі, у яких вдома використовується природний газ, мають подбати за регулярний моніторинг якості повітря та допомогти у виявленні витоків небезпечних речовин. Для цього необхідно придбати сигналізатор газу.

Такий пристрій здатен "відчувати" витік газу та попереджати про небезпеку. Час реакції датчика, залежно від моделі, становить від кількох секунд до пари хвилин.

"Блакитний вогник створює затишок у домівці — підтримує тепло та допомагає готувати улюблені страви. Проте, коли техніка дає збій, і газ пробирається за межі плити чи котла, це вже небезпечно. Захистити себе, свою сім’ю та оселю допоможе домашній сигналізатор метану", — йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зазначають, що деякі пристрої можуть автоматично перекривати витоки та спрацьовувати також на чадний газ.

Загалом прилад може виявляти:

Метан, що може призвести до вибуху у будинку; Пропан/бутан з балонів, що використовують у побутових плитах; Окис вуглецю (чадний газ), що виникає через неповне згоряння палива.

Скільки коштує прилад з контролю якості повітря

На порталі Нафтогазу зазначається, що громадянам доступні різні моделі сигналізаторів газу. Мінімальна вартість приладу становить 1,22 тис. грн, однак більш удосконалені версії коштують від 2,2 тис. грн.

Дорожчими є моделі, які мають функцію автоматичного перекриття подачі газу, активації вентиляції або інших систем безпеки для уникнення загрози вибуху чи отруєння.

Також більш дорогі варіанти ті, які можна з'єднати з системою охорони будинку. Однак такий підхід дасть змогу вчасно реагувати на витоки природного газу та запобігати надзвичайним ситуаціям.

Які суми надійдуть за перевірку газових мереж у березні

В Україні у багатоквартирних будинках працівники газової сфери зобов'язані проводити технічне обслуговування газових мереж для запобігання загроз витоку газу та вибухів. У зв'язку з цим у березні додаткові рахунки за техобслуговування мають надійти тим клієнтам, де фахівці завершили роботи.

Суми у таких квитанціях будуть сукупною вартістю за здійснені у будинку роботи, розділеною на кількість мешканців у ньому, за винятком тих, хто не використовує газ.

Вартість робіт у різних будинках може суттєво різнитися, адже на це впливає низка факторів.

Відповідні перевірки мають здійснюватися раз на три чи п’ять років. Через це третя платіжка надходитиме рідко, лише в такі часові проміжки.

