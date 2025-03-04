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Нафтогаз возвращает клиентам деньги из оплаты за газ — как и кому

4 марта 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Оплата услуги за газ — при каких условиях Нафтогаз возвращает деньги
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" может возвращать уплаченные деньги за голубое топливо потребителям. Такое может произойти, когда клиент случайно внес неправильно сумму или перепутал реквизиты.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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В компании отмечают, что клиенты имеют право требовать возврата средств тогда, когда была осуществлена ошибочная оплата за газ. На подобные случаи есть специальная инструкция, как действовать, которую обнародовали на своих площадках для потребителей.

Нафтогаз обязан вернуть ошибочно присланные средства потребителю, если тот будет следовать утвержденному алгоритму действий.

"Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда случайно внес неправильно сумму или перепутал реквизиты. Иногда такие ошибки случаются даже с самыми внимательными. Если вы случайно ошиблись в оплате за газ — не волнуйтесь. Это можно быстро исправить", — говорится в сообщении.

 

нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Что нужно сделать для возврата средств

Для того, чтобы вернуть уплаченные деньги за голубое топливо, необходимо написать заявление на имя компании, где необходимо описать ситуацию, а также указать дату и подписать. Кроме того, нужно подготовить документы:

  • паспорт гражданина;
  • копию идентификационного кода;
  • платежные документы об оплате (квитанция/чек/ банковская выписка).

Также необходимо указать номер телефона, адрес электронной почты.

Документы и заявление нужно отправить:

  • на электронную почту;
  • по адресу г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

Напомним, как отмечали ранее в Нафтогазе, для правильных подсчетов использованного газа нужно систематически осуществлять проверку счетчиков. Если прибор не проверить вовремя, переданные данные могут отклонить.

Также писали, что будет с коммунальными услугами в марте текущего года. Известно, что тарифы на электричество не будут менять, а также стоимость газа останется на уровне прошлого года.

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