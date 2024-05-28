Нафтогаз изменил правила расчета — как будет происходить оплата

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали об изменениях в расчете за потребленное голубое топливо. Клиенты будут производить оплату за ресурс по-новому.

Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Facebook.

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Как пояснили в компании, потребители могут оплачивать потребленный природный газ без номера лицевого счета. Для этого достаточно на портале компании ввести свой адрес потребления и произвести оплату в один клик.

"Также не забывайте о возможности удобной оплаты в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram", — отметили в пресс-службе.

Источник: Нафтогаз

Также в Нафтогазе напомнили своим клиентам, за что и кому нужно платить. Так, отвечая на один из вопросов, там отметили, что у потребителя есть две разные компании:

ГК "Нафтогаз Украины" — компания, которой осуществляется оплата за потребленный газ, указывая номер лицевого счета из девяти цифр;

Газораспределительная компания (Облгаз) — речь идет об отдельной оплате за распределение (доставку) газа, облгаз начисляет объемы потребления голубого топлива.

Там уточнили, что размер платы за распределение/доставку природного газа рассчитывается индивидуально для абонентов. За основу берут объем потребления голубого топлива за предыдущий "газовый год": с 1 октября по 30 сентября. Именно Облгазы (операторы ГРМ) должны отвечать за учет и начисление объемов.

"Этот индивидуальный объем использованного природного газа разделяется на 12 равных частей и умножается на установленный НКРЭКУ для Оператора ГРМ тариф на услуги по распределению природного газа", — пояснили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, новый тариф на электроэнергию для граждан, потребляющих более 100 кВт в месяц, составит около 4,80 грн за киловатт-час.

Также мы писали, что с 1 июня 2024 года стоимость газа для клиентов Нафтогаза будет оставаться на уровне 7,96 грн/куб. м. Тарифы на газ у других поставщиков будут в рамках от 7,7 до 9,90 грн за куб. м.