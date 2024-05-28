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Нові тарифи на електроенергію — споживачі, які використовують понад 100 кВт будуть платити більше

28 травня 2024 10:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Нові тарифи на електроенергію — споживачі, які використовують понад 100 кВт будуть платити більше
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко прогнозував нові тарифи на електроенергію для споживачів, які споживають більше 100 кВт на місяць. За його словами, тариф для таких споживачів може скласти близько 4,80 грн за кіловат-годину.

Про це Володимир Омельченко розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня. 

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Тарифні зміни для різних категорій споживачів

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт за місяць, тариф не зміниться. Проте для тих, хто перевищує цей ліміт, обговорюються декілька варіантів нової системи оплати. Остаточне рішення щодо нових тарифів очікується до кінця цього тижня. Омельченко підкреслив, що базовий варіант, який наразі обговорюється, передбачає тариф 4,80 грн за кіловат-годину для тих, хто споживає більше 100 кВт на місяць. 

Проте, за словами Омельченка, споживачів, які використовують менше майже немає. Тому нові тарифи потенційно торкнуться більшості споживачів.

"Але я так розумію, споживачів, які до ста кіловатів  споживають, майже немає. Мені здається, що один холодильник тільки сто кіловатів набере за два місяці", — сказав експерт.

Раніше віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що вартість електрики в Україні занижена вдвічі

Також ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло в Україні. 

тарифи
комунальні послуги
електроенергія
гроші
електропостачання

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