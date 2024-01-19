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Нафтогаз наказали на 1,7 млрд грн — что нарушил

19 января 2024 12:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
АМКУ наказал Нафтогаз за цены — что известно
Офис компании "Нафтогаз Украины". Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Компании группы "Нафтогаз Украины" наказали более чем на 1,7 млрд гривен из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке. Дело касается перепродажи природного газа и применения разных ценовых подходов.

Об этом решении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сообщает "Интерфакс-Украина".

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За что наказали Нафтогаз

Согласно материалам АМКУ, решение было принято в конце 2023 года, однако тогда не указывались названия предприятий.

Речь идет о вердикте регулятора по делу о различных ценовых подходах ООО ГК "Нафтогаз Трейдинг". Предприятие весной 2021 года заключило оптовые контракты на перепродажу природного газа населению. Выписано два штрафа на 721,8 млн гривен каждый и еще один на 0,34 млн гривен.

В АМКУ подчеркнули, что подобные действия были бы невозможны при наличии существенной конкуренции на рынке.

Также приняли решение по делу, касающемуся покупки в 2017—18 годах АО "Укртрансгаз" у своей же материнской компании ("Нафтогаза Украины") природного газа для услуг балансировки по более высокой стоимости, чем компания продавала промышленным и оптовым покупателям.

По этому делу АМКУ оштрафовал компанию на 50,8 млн и 249,7 млн гривен.

Нафтогаз должен уплатить штрафы в двухмесячный срок с даты получения соответствующих решений. Однако компания имеет право обжаловать решение суда.

Что еще стоит знать

Напомним, в "Нафтогазе Украины" утверждают, что украинскому энергетическому законодательству удалось достичь высокого уровня "синхронизации" с европейским, в частности, с Третьим энергопакетом. Однако без либерализации и прозрачности энергорынка дальнейшая евроинтеграция будет невозможна.

Также мы писали, что в 2023 году стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. В частности, на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива цены выросли на 12,8%.

Нафтогаз
АМКУ
штрафы
газ
цены
наказание

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