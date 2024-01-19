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Нафтогаз покарали на 1,7 млрд грн — що порушив

19 січня 2024 12:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АМКУ покарав Нафтогаз за ціни — що відомо
Офіс компанії "Нафтогаз України". Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Компанії групи "Нафтогаз України" покарали на понад 1,7 млрд гривень через зловживання домінуючим становищем на ринку. Справа стосується перепродажу природного газу та застосування різних цінових підходів.

Про таке рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За що покарали Нафтогаз

Згідно з матеріалами АМКУ, рішення ухвалили наприкінці 2023 року, однак тоді не вказувались назви підприємств.

Йдеться про вердикт регулятора у справі про різні цінові підходи ТОВ ГК "Нафтогаз Трейдинг". Підприємство навесні 2021 року уклало гуртові контракти на перепродаж природного газу населенню. Виписано два штрафи на 721,89 млн гривень кожен і ще один на 0,34 млн гривень.

В АМКУ наголосили, що подібні дії були б неможливими за умов наявності суттєвої  конкуренції на ринку.

Також ухвалили рішення у справі, що стосувалась купівлі у 2017—18 роках АТ "Укртрансгаз" у своєї ж материнської компанії ("Нафтогазу України") природного газу для послуг балансування за вищою вартістю, ніж компанія продавала промисловим та гуртовим покупцям.

За цією справою, АМКУ оштрафував компанію на 50,8 млн та 249,7 млн гривень.

Нафтогаз має сплатити штрафи у двомісячний термін з дати отримання відповідних рішень. Однак компанія має право оскаржити рішення у суді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у "Нафтогазі України" стверджують, що українському енергетичному законодавству вдалося досягнути високого рівня "синхронізації" із європейським, зокрема, із Третім енергопакетом. Проте без лібералізації та прозорості енергоринку подальша євроінтеграція буде неможлива.

Також ми писали, що у 2023 році вартість комунальних послуг в Україні суттєво зросла. Зокрема на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива ціни зросли на 12,8%.

Нафтогаз
АМКУ
штрафи
газ
ціни
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