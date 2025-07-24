В Нафтогазе объяснили, как экономить на оплате за природный газ — что надо знать

Нафтогаз объяснил, как сэкономить на оплате за газ — детали
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставляет возможность оплачивать счета за природный газ за средства от "Национального кэшбека". Там объяснили, как осуществлять соответствующую оплату и как это поможет экономить собственный бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" на странице в соцсети Facebook.
Условия правительственной программы "Нацкэшбек"
Программу "Национальный кэшбек" инициировало правительство осенью 2024 года. Она призвана поддерживать украинских производителей. Граждане должны покупать украинские товары, а за них будет поступать кэшбек.
По условиям программы, гражданам возвращают 10% кэшбека от стоимости товаров и услуг украинского производства. Максимально за месяц компенсируют до 3 тыс. грн.
Чтобы начать накапливать кэшбек, нужно:
- открыть виртуальную карту в приложении, или физическую — в отделении банка;
- привязать карту к покупке товаров и оплачивать при расчете;
- покупать товары от украинских производителей и получать каждый раз по 10% на специальный счет.
Как рассчитываться нацкэшбеком за газ
Как отметили в компании, клиенты могут использовать накопленные деньги на спецсчете на оплату коммунальных услуг, в частности природного газа.
Для того, чтобы оплатить газ кэшбеком, полученным по госпрограмме, нужно:
- авторизоваться в кабинете потребителя на портале или в приложении поставщика газа;
- найти способ оплаты "Национальный кэшбек";
- подтвердить списание средств со спецсчета.
Оплачивать газ нужно до 25 числа ежемесячно:
- в личном кабинете;
- в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram;
- на сайте gas.ua без регистрации (по лицевому счету/по адресу).
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