В Нафтогазе объяснили, как экономить на оплате за природный газ — что надо знать

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставляет возможность оплачивать счета за природный газ за средства от "Национального кэшбека". Там объяснили, как осуществлять соответствующую оплату и как это поможет экономить собственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" на странице в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Условия правительственной программы "Нацкэшбек"

Программу "Национальный кэшбек" инициировало правительство осенью 2024 года. Она призвана поддерживать украинских производителей. Граждане должны покупать украинские товары, а за них будет поступать кэшбек.

По условиям программы, гражданам возвращают 10% кэшбека от стоимости товаров и услуг украинского производства. Максимально за месяц компенсируют до 3 тыс. грн.

Чтобы начать накапливать кэшбек, нужно:

открыть виртуальную карту в приложении, или физическую — в отделении банка;

привязать карту к покупке товаров и оплачивать при расчете;

покупать товары от украинских производителей и получать каждый раз по 10% на специальный счет.

Иллюстрация Источник: Нафтогаз

Как рассчитываться нацкэшбеком за газ

Как отметили в компании, клиенты могут использовать накопленные деньги на спецсчете на оплату коммунальных услуг, в частности природного газа.

Для того, чтобы оплатить газ кэшбеком, полученным по госпрограмме, нужно:

авторизоваться в кабинете потребителя на портале или в приложении поставщика газа;

найти способ оплаты "Национальный кэшбек";

подтвердить списание средств со спецсчета.

Оплачивать газ нужно до 25 числа ежемесячно:

в личном кабинете;

в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram;

на сайте gas.ua без регистрации (по лицевому счету/по адресу).

Ранее мы рассказывали, что в случае смены собственника жилья обязательна процедура обновления лицевого счета за газ. Сделать это можно, придерживаясь определенных правил.

Также мы писали, почему гражданам могут начислять неправильные суммы в счетах за газ. Иногда такое может случиться по вине потребителей.