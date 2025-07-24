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Главная Финансы Нафтогаз объяснил, как сэкономить на оплате за газ — детали

Нафтогаз объяснил, как сэкономить на оплате за газ — детали

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 08:50
В Нафтогазе объяснили, как экономить на оплате за природный газ — что надо знать
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставляет возможность оплачивать счета за природный газ за средства от "Национального кэшбека". Там объяснили, как осуществлять соответствующую оплату и как это поможет экономить собственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" на странице в соцсети Facebook.

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Условия правительственной программы "Нацкэшбек"

Программу "Национальный кэшбек" инициировало правительство осенью 2024 года. Она призвана поддерживать украинских производителей. Граждане должны покупать украинские товары, а за них будет поступать кэшбек.

По условиям программы, гражданам возвращают 10% кэшбека от стоимости товаров и услуг украинского производства. Максимально за месяц компенсируют до 3 тыс. грн.

Чтобы начать накапливать кэшбек, нужно:

  • открыть виртуальную карту в приложении, или физическую — в отделении банка;
  • привязать карту к покупке товаров и оплачивать при расчете;
  • покупать товары от украинских производителей и получать каждый раз по 10% на специальный счет.
газ
Иллюстрация Источник: Нафтогаз

Как рассчитываться нацкэшбеком за газ

Как отметили в компании, клиенты могут использовать накопленные деньги на спецсчете на оплату коммунальных услуг, в частности природного газа.

Для того, чтобы оплатить газ кэшбеком, полученным по госпрограмме, нужно:

  • авторизоваться в кабинете потребителя на портале или в приложении поставщика газа;
  • найти способ оплаты "Национальный кэшбек";
  • подтвердить списание средств со спецсчета.

Оплачивать газ нужно до 25 числа ежемесячно:

  • в личном кабинете;
  • в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram;
  • на сайте gas.ua без регистрации (по лицевому счету/по адресу).

Ранее мы рассказывали, что в случае смены собственника жилья обязательна процедура обновления лицевого счета за газ. Сделать это можно, придерживаясь определенных правил.

Также мы писали, почему гражданам могут начислять неправильные суммы в счетах за газ. Иногда такое может случиться по вине потребителей.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги нацкешбэк
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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