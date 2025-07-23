Нафтогаз і оновлення рахунків — що мають зробити клієнти, аби уникнути проблем

Людина рахує платіж за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Якщо в житлі змінюється власник, тоді процедура оновлення особового рахунку за газ стає обов'язковою. Однак виконувати цю процедуру треба з дотриманням певних правил.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Як пояснили у газопостачальній компанії Нафтогаз, це потрібно для:

коректного обліку споживання;

правильного нарахування;

безперебійної взаємодії з сервісами газопостачання.

Як оновити особовий рахунок

Для цього споживач надає газопостачальній компанії:

паспорт громадянина України (як старого зразка, так і ID-картку разом із витягом або довідкою про реєстрацію місця проживання);

реєстраційний номер платника податків;

документ, що підтверджує право власності на нерухомість;

у разі наявності співвласників житла – письмову згоду від кожного з них з особистими підписами. Шаблон згоди доступний за посиланням на офіційному сайті газової компанії.

Заявку можна подати онлайн через сайт gas.ua, завантаживши туди всі необхідні документи.

Про що ще варто знати

Бувають випадки, коли споживачам потрібно підтвердити, що у них відсутні борги за газ. Відповідна довідка може знадобитися під час оформлення субсидії або під час продажу/купівлі нерухомості.

Документ про відсутність газових боргів можна завантажити самостійно в особистому кабінеті ГК "Нафтогаз Україна".

Раніше ми розповідали, чому українцям можуть нарахувати неправильну суму в рахунках за спожитий газ. Іноді це відбувається з вини самих споживачів. Дізнавайтесь також, хто з українців може отримати компенсацію за газ.