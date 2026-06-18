Нафтогаз предупредил об изменениях: что нужно знать клиентам

Счета, Нафтогаз. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" расширила возможности в осуществлении операций для своих клиентов. Речь идет о возможности воспользоваться дополнительными услугами, связанными с газоснабжением, в отделениях сети "Новая почта".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу NovaPay.

Что изменилось для клиентов Нафтогаза в июне

Как отмечается, ГК "Нафтогаз Украины" и NovaPay сделали клиентские сервисы более доступными. Отныне в ряде отделений "Новой почты" клиентам компании будут предоставлять дополнительные услуги, связанные с газоснабжением.

Граждане могут воспользоваться следующими новыми услугами:

Обновить данные — речь идет о возможности изменить на актуальные: фамилию, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные. Также можно будет уточнить несоответствия в сведениях, указанных в личном счете/договоре; Написать заявление на смену владельца личного счета — речь идет о сервисе для новых владельцев жилья, которые приобрели недвижимость, получили ее по наследству или в дар и которым требуется переоформление договорных отношений.

Как пояснили в компании, на такие услуги наблюдается большой спрос со стороны клиентов. Теперь простыми и доступными сервисами можно воспользоваться на почте.

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"NovaPay совместно с партнерами расширяет перечень услуг, которые можно получить в отделениях Новой почты. Для многих людей это возможность решить важные бытовые вопросы быстро, без дополнительных поездок и очередей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в более чем 1 500 отделениях сети "Новой почты" по-прежнему доступны ключевые услуги:

смена поставщика газа;

возможность подачи заявки на новое подключение;

возможность получить акт сверки;

оформить справку об отсутствии задолженности.

Какие еще возможности доступны клиентам Нафтогаза

Кроме того, крупнейший поставщик природного газа для населения в Украине сообщил, что некоторыми услугами граждане могут воспользоваться дистанционно, не выходя из дома. Это стало возможным благодаря сервису "Куб", запущенному в этом году.

Там отметили, что приложение позволяет не только оплачивать газ, но и мгновенно оформлять необходимые документы по счетам. В частности, в нем можно получить:

акт сверки;

справку на льготу или субсидию;

подтверждение об отсутствии задолженности.

Также в "Кубе" можно пройти специальный тест и проверить возможность оформления субсидии. Такая услуга доступна по следующим пунктам:

услуги;

льготы и субсидии;

тест на субсидию.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз может начислять более высокие суммы в квитанциях за газ. В газоснабжающей компании объяснили, от чего зависит правильность цифр в счетах. Речь идет о соблюдении требования регулярной и своевременной передачи информации со счетчиков об использованном ресурсе.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях Нафтогаз не взимает плату за доставку газа. Во время военного положения граждане могут не платить за эту услугу исключительно на основании отказа от нее. То есть клиент должен обратиться к оператору для отключения своего дома от газораспределительной сети.