Неправильные счета — украинцы жалуются на Нафтогаз

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" жалуются на неправильные суммы в платежках. Ежемесячно потребители получают некорректные цифры, которые не совпадают с данными показаний счетчиков, а компания перерасчета не делает.

Об этом говорится в комментариях на официальной странице "Нафтогаза" в соцсети Facebook.

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Подробнее о проблеме неправильных счетов

Как отмечается в одном из сообщений, гражданка не проживает в жилье длительное время, показатели передает вовремя на сайте Нафтогаз, однако компания выставляет долг, потому что газораспределительные сети выставляют свои показатели.

"Показатели передаем вовремя на сайте Нафтогаз, газом уже год не пользуемся (никто в квартире не живет), но каким образом Нафтогаз показатели видит и выставляет долг, потому что ГРМ показатели выставляет свои? Это как? ГРМ руководит Нафтогазом?" — говорится в обращении.

Другие граждане жалуются на аналогичные ситуации с газоснабжающей компанией "Нафтогаз". Клиент рассказал, что тоже передает показатели на номер телефона, а "подсчет за газ происходит неизвестно откуда".

"При потреблении 50 кубов газа вы начисляете более 1 тыс. гривен, вот в прошлые квитанции за февраль потребление 30 кубов, а пришло к оплате 1177,40, и на следующий раз я подам показатели — вы никакого перерасчета не делаете. Я так понял, что правило вашей компании — потребил газ или нет, а плати", — говорится в сообщении.

Что говорят в Нафтогазе

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" отреагировала на обращение, отметив, что принцип учета объемов потребленного газа остается неизменным. Оператор ГРС получает данные от клиентов о показаниях, формирует объемы и передает их Нафтогазу. Детали советуют уточнять со специалистами, предоставив более полную информацию.

"Чтобы предоставить Вам полный и персонализированный ответ, просим Вас предоставить номер лицевого счета в личные сообщения. Это позволит нам тщательно проанализировать Вашу ситуацию и предоставить ответ", — отметили в компании.

Скриншот. Источник: Нафтогаз

Ранее мы писали, что клиенты имеют право требовать возврата средств за ошибочную оплату за газ. Для таких случаев есть специальная инструкция, как действовать.

Также мы писали, что для правильных подсчетов использованного газа нужно систематически делать проверку счетчиков. Если прибор не проверить вовремя, переданную информацию могут отклонить.