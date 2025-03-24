Неправильні рахунки — українці скаржаться на Нафтогаз

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" скаржаться на неправильні суми у платіжках. Щомісяця споживачі отримують некоректні цифри, що не збігаються з даними свідчень лічильників, а компанія перерахунку не робить.

Про це йдеться у коментарях на офіційній сторінці "Нафтогазу" у соцмережі Facebook.

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Детальніше про проблему неправильних рахунків

Як зазначається в одному з повідомлень, громадянка не проживає у житлі тривалий час, показники передає вчасно на сайті Нафтогаз, однак компанія виставляє борг, тому що газорозподільні мережі виставляють свої показники.

"Показники передаємо вчасно на сайті Нафтогаз, газом вже рік не користуємося (ніхто в квартирі не живе), але яким чином Нафтогаз показники бачить, і виставляє борг, тому що ГРМ показники виставляє свої? Це як? ГРМ керує Нафтогазом?", — йдеться у зверненні.

Інші громадяни скаржаться на аналогічні ситуації з газопостачальною компанією "Нафтогаз". Клієнт розповів, що теж передає показники на номер телефону, а "підрахунок за газ відбувається невідомо звідки".

"При споживанні 50 кубів газу ви нараховуєте більше 1 тис. гривень, ось у минулі квитанції за лютий споживання 30 кубів, а прийшло до сплати 1177,40 і на наступний раз я подам показники — ви ніякого перерахунку не робите. Я так зрозумів, що правило вашої компанії спожив газ чи ні, а плати", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Нафтогазі

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відреагувала на звернення, зазначивши, що принцип обліку обсягів спожитого газу залишається незмінним. Оператор ГРМ отримує дані від клієнтів про показання, формує об'єми та передає їх Нафтогазу. Деталі радять уточнювати з фахівцями, надавши більш повну інформацію.

"Щоб надати Вам повну та персоналізовану відповідь, просимо Вас надати номер особового рахунку у особисті повідомлення. Це дозволить нам ретельно проаналізувати Вашу ситуацію та надати відповідь", — зазначили у компанії.

Скриншот. Джерело: Нафтогаз

Раніше ми писали, що клієнти мають право вимагати повернення коштів за помилкову оплату за газ. Для таких випадків є спеціальна інструкція, як діяти.

Також ми писали, що для правильних підрахунків використаного газу потрібно систематично робити перевірку лічильників. Якщо прилад не перевірити вчасно, передану інформацію можуть відхилити.