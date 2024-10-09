Нафтогаз предупредил клиентов о важной зимней услуге, которую стоит заказать

Газовая плита. Фото: Unsplush

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" напомнили клиентам о важной услуге перед новым отопительным сезоном по проверке газового оборудования. Известно, во сколько обойдется такая проверка.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Нафтогазе отметили, что стоит позаботиться о безопасности использования газового оборудования. Особо актуальна такая услуга перед приближением отопительного сезона.

"Безопасность превыше всего!" — отметили в компании, добавив, что соответствующий лозунг должен стать приоритетом в каждом доме.

Следует соблюсти следующие рекомендации:

обслуживание газового оборудования каждый год;

оптимальная настройка оборудования;

замена старых котлов при необходимости на энергоэффективные модели;

предотвращение засорения дымовых/вентиляционных каналов.

Такой алгоритм действий предусмотрен Правилами безопасности систем газоснабжения, утвержденными Министерством энергетики.

"Перед каждым отопительным сезоном владельцы домов и квартир, где есть газовое отопление, должны удостовериться в исправности централизованных сетей и приборов. Для этого владельцам жилья или председателям многоквартирных домов нужно подать заявку в местный облгаз, чтобы специалист провел проверку. Результатом будет выдача актов, свидетельствующих об удовлетворительном состоянии вентиляционных каналов, газораспределительных систем и приборов. В случае возникновения проблем специалист предоставит рекомендации по их решению", — говорится на сайте компании.

Что касается стоимости такой услуги, то, по данным издания napensii.ua, обойдется проверка газового оборудования в примерно в 1 тыс. гривен в 2024 году.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство зафиксировало тариф на газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года. Цена на газ для населения — 7,96 гривны за один кубометр, для производителей тепла — 7,42 гривны за один кубометр.

Также мы писали, что в 2024-м несколько категорий украинских граждан имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых случаях льготы могут достигать 100%.