Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зимову послугу, яку варто замовити

Газова побутова плита. Фото: Unsplush

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" нагадали клієнтам про важливу послугу перед новим опалювальним сезоном з перевірки газового обладнання. Відомо, у скільки обійдеться така перевірка.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У Нафтогазі зазначили, що варто подбати про безпеку використання газового обладнання. Особливо актуальна така послуга перед наближенням опалювального сезону.

"Безпека понад усе!" — наголосили у компанії, додавши, що відповідне гасло має стати пріоритетом у кожній оселі.

Варто дотриматися таких рекомендацій:

обслуговування газового обладнання щороку;

оптимальне налаштування обладнання;

заміна старих котлів за потреби на енергоефективні моделі;

запобігання засміченню димових/вентиляційних каналів.

Такий алгоритм дій передбачений Правилами безпеки систем газопостачання, що затверджені Міністерством енергетики.

"Перед кожним опалювальним сезоном власники будинків та квартир, де є газове опалення, мають упевнитися в справності централізованих мереж та приладів. Для цього власникам помешкання або головам багатоквартирних будинків треба подати заявку до місцевого облгазу, щоб фахівець провів перевірку. Результатом буде видача актів, які свідчитимуть про задовільний стан вентиляційних каналів, газорозподільних систем та приладів. У разі виникнення проблем спеціаліст надасть рекомендації щодо їх вирішення", — йдеться на сайті компанії.

Щодо вартості такої послуги, то, за даними видання napensii.ua, обійдеться перевірка газового обладнання у приблизно 1 тис. гривень у 2024 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд зафіксував тариф на газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року. Ціна на газ для населення — 7,96 гривні за один кубометр, для виробників тепла — 7,42 гривні за один кубометр.

Також ми писали, що у 2024-му кілька категорій українських громадян мають право на знижки на житлово-комунальні послуги. У деяких випадках пільги можуть сягати до 100%.