Нафтогаз возвращает ошибочно уплаченные суммы за газ — как получить

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" может вернуть потребителям уплаченные суммы за природный газ в случае осуществления ошибочной оплаты или переплаты. Однако возврат никогда не происходит в автоматическом режиме на счета плательщиков, для этого клиенты сами должны проявить соответствующую инициативу.

О том, какие существуют правила механизма возврата средств, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как действует Нафтогаз в случае ошибочной оплаты за газ

Как отмечают в компании, для ситуаций с путаницей в расчете за голубое топливо предусмотрен специальный алгоритм взаимодействия. По информации специалистов, чаще всего клиенты жалуются на невнимательность в предоставлении следующих данных:

отсутствует номер лицевого счета;

указание ошибочных цифр;

зачисление средств на чужой счет.

Потребители, которые ошиблись с суммой или реквизитами при оплате коммунальных услуг, должны самостоятельно обратиться в Нафтогаз. Компания не отслеживает подобные случаи и не может знать, что при расчете что-то пошло не так. В связи с этим автоматический возврат средств невозможен.

Граждане должны подать документальное подтверждение оплаты и специальный пакет документов. Только на основе этого специалисты могут рассмотреть обращение и после проверки вернуть ошибочно уплаченную сумму.

Алгоритм действий клиента для возврата средств

В случае выявления допущенной ошибки граждане должны написать заявление установленной формы, а также тщательно подготовить необходимые документы. В перечне:

Заявление с просьбой вернуть средства; Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт Украины/ID-карта, национальный паспорт для иностранцев); Копия идентификационного кода; Копия платежного документа с подтверждением оплаты за газ (квитанции, чеки, банковские выписки; Справка с банковскими реквизитами счета (с информацией IBAN, МФО банка, ЕГРПОУ).

Пакет документов можно отправить:

по почте на адрес: г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель — ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

на электронную почту: client@gas.ua.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз предлагает выгодный вариант расчета за газ. Речь идет о средствах по программе "Нацкэшбэк", что позволяет экономить на покупке товаров.

Также мы рассказывали, что для одной категории потребителей повысили тариф на доставку газа. Согласно решению НКРЭКУ, тариф составит 1,69 грн за 1 м3/мес.